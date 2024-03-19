نحو ربع مليار دولار.. قيمة المساعدات المرسلة إلى غزة من الأردن منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الثلاثاء، إنّ أكثر من 212 مليون دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى فلسطين قبل الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.



وأضاف الشبلي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية" في مبنى وزارة الاتصال الحكومي، أنه نُفذ من الأردن 117 إنزالا جويا على قطاع غزة؛ منها 50 إنزالا أردنيا نفذتها القوات المسلحة الأردنية، و67 بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة.



وأشار إلى أنه تم إرسال 508 شاحنات في إطار الجسر البري الإغاثي إلى غزة، 333 منها بالتعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية، و175 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.



ولفت إلى أن 48 طائرة إغاثية أرسلت من خلال الهيئة الخيرية إلى مطار العريش، ثم إلى معبر رفح، ليصار لايصالها إلى قطاع غزة، حيث إنّه لدى الهيئة مشاريع وبرامج عدة؛ مشاريع طارئة وصحية وموسمية وتعليمية، ومشاريع التمكين والتنمية المستدامة.



وبين أنه يتم توزيع 2000 إلى 2500 وجبة وطرد غذائي يوميا على الأسر العفيفة في قطاع غزة بالتعاون مع جمعيات وهيئات تطوعية داخل القطاع، حيث يوجد قرابة 10 آلاف طن من المساعدات في مستودعات الهيئة بانتظار إرسالها إلى غزة.



وأكّد أن الأردن سبّاق في رسم الدبلوماسية الإنسانية المتمثلة في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية التي شملت عدة دول فلسطين، والسودان، ولبنان، وسوريا، والباكستان وغيرها.



وبين الشبلي أن مجموع المستفيدين من الهيئة بالمتوسط يبلغ سنويًا ( 83.000 ) بقيمة إجمالية تتجاوز المليون دولار.



وأكّد أن الأردن مستمر في إدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات.