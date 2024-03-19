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الأردن يستقبل فصل الربيع غدا

3/19/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت الجمعية الفلكية الأردنية أن الاعتدال الربيعي سيحدث يوم غد الأربعاء الموافق للعشرين من آذار/ مارس في تمام الساعة 6:06 صباحاً، في نصف الكرة الأرضية الشمالي.


وبحسب موقع "طقس العرب"، أوضح رئيس الجمعية، عمار السكجي، أنه في الأردن، وحسب موقعه الجغرافي، تساوت ساعات الليل والنهار فيه تقريبا (يوم التوازن) السبت، حيث كان طول كل منهما 12 ساعة، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم الساعة 6:44 ص وتغرب الساعة 6:45 م، وتشرق الشمس من الشرق الجغرافي، وتغرب من الغرب الجغرافي في الأردن يوم الثلاثاء الموافق 19 آذار.

ومن الجدير بالذكر أن سبب حدوث الفصول الأربعة يعود إلى دوران الأرض حول الشمس بمحور مائل بزاوية تبلغ 23.5 درجة.

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