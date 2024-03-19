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توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على أسر مستفيدة في الأردن

3/19/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات، في إطار المبادرات الملكية السامية التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة لوكالة (بترا)، إن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية، بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة، تسهيلًا على الأسر المنتفعة.

وأضافت، أن توزيع البطاقات جاء في إطار المبادرات الملكية التي يُجرى إطلاقها، في مختلف مناطق المملكة بتوجيهات ملكية سامية، للتخفيف من الظروف المعيشية للأسر الأردنية المستفيدة في المدن والأرياف والبادية والمخيمات، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات المحتاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال (108) مراكز توزيع منتشرة في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات.

وبينت أن اختيار الأسر المستفيدة جرى حسب أسس ومعايير واضحة تحقق الشفافية والتوزيع العادل لهذه المكرمة الملكية السامية معتمدة في تحديد الأسر المستحقة على نظام محوسب وحسب قاعدة بيانات الوزارة لضمان شمول أكبر عدد من الأسر الأردنية من هذه المكارم السامية.

وتشكل المبادرات الملكية التي تشمل قطاعات حيوية، ويجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة، ترجمة حقيقية لرؤية ملكية تضع بالاعتبار تنمية مستدامة محورها الإنسان الذي هو وسيلتها وغايتها، وصولاً إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل لجميع المواطنين.

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