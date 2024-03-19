حماس: إسرائيل تهاجم مستشفى الشفاء للتغطية على إخفاقها العسكري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، يمثل محاولة الاحتلال للتغطية على إخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية في قطاع غزة.
وحذرت في بيان لها اليوم الثلاثاء، من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحمية بالقانون الدولي.
ودعت "حماس"، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتحرك لوقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى الشفاء الطبي.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري بأن قواته اعتقلت 200 فلسطينيا، وذلك في أعقاب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء الطبي في غزة منذ فجر أمس الاثنين.
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