المركز الوطني للإبداع يطلقُ منصّةَ الحسنِ للتعلم



وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء، ستكون المنصة على مستوًى عربي وعالمي، وستركز على اللغة العربية لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وستوفرُ مساقات جامعية متمثلة بمواد معتمدة لطلبة البكالوريوس، والمواد الدراسية المفتوحة.



وستسهم في تعويض الفاقد التعليمي لأبناء غزة حال انتهاء العدوان، وتعرض بعضاً من النتاج الفكري والمعرفي والعلمي لسمو الأمير الحسن، متناولة مؤلفات ومقالات ومقابلات وخطابات وأبحاث مختارة للأمير.



وهنَّأ الأمين العام للمجلس الدكتور مشهور الرفاعي، الأمير الحسن بعيد ميلاده الميمون راجياً له العمر المديد.



وقال إن المنصة حملت اسم سموه تكريماً لدوره الكبير والريادي في ساحات العلم والتعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي، وإن فكرة المنصة منبثقة من رؤى وأفكاره، وهي تطوير لمبادرة "علّم نفسك" التي دعا سموه إلى إنشائها بداية جائحة كورونا ربيع 2020 ونجحت في التمهيد والتأطير للتعليم عن بعد؛ ضمن توجه إستراتيجي عام يضعُ الأردن في مسار رقمنة التعليم.



وأضاف الرفاعي أن المجلس سيستحدث جائزة لأفضل جامعة مشاركة في أعمال المنصة، وأخرى لأفضل مدرس كحوافز تشجيعية، مع تأكيده على أن المنصة ستظل دوماً في تطوير وتحديث مستمرين لمحتواها وطريقة عملها وتجويد مخرجاتها.



من جانبه، أشار مديرُ المركز الدكتور جهاد مهيدات، إلى أن الغرفة الدراسية في المنصة ذات جدران افتراضية، وأن الكتب تفاعلية، مؤكداً أن هذا هو مستقبل التعليم، وأن المنصات ليست مستودعات للمعلومات بل مراكز للابتكار تستفيد من التقنيات المتطورة لتوفير تجارب تعليمية ديناميكية وشخصية.



وبيّن مهيدات أن منصة الحسن تقع ضمن ذلك المستوى، وستوفر بالإضافة إلى المساقات الجامعية المعتمدة والمفتوحة الشهادات المعتمدة، وستتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية و"الإسكوا" و"اليونسكو" وغيرهما من المنظمات المعنية بالتعليم، وستستعين بخبراء وأساتذة ذوي كفاءة عالية لتسجيل المساقات للمتطلبات الجامعية.



يُشار إلى أن المنصة، التي ستكون بنية تحتية لبرامجَ تدريبيةٍ يطرحها المجلس والمراكز التابعة له، متاحةٌ عبرَ الرابط الإلكتروني،