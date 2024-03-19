أكسيوس: للمرة الأولى منذ أشهر .. إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة



ومنذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وصلت المحادثات التي تتوسط فيها قطر ومصر إلى طريق مسدود في المناقشات حول إطار للمفاوضات، بدلاً من تفاصيل الاتفاق الفعلي.



ومن الممكن أن يؤدي الاقتراح الحالي الذي يتم التفاوض عليه إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة وإطلاق سراح 40 رهينة – نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ورجال في حالة طبية حرجة – مقابل مئات السجناء الفلسطينيين.



وقد أحرزت الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق تقدما في الأسبوع الماضي عندما ردت حماس على إطار صفقة الرهائن الذي اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر.



وبحسب ما ورد، قال مسؤولون إسرائيليون إنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين، لكن رد حماس اقترب من الإطار الأصلي وسمح للمفاوضات بالتقدم نحو التوصل إلى تفاصيل الاتفاق.



وتضمن الإطار الأمريكي إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، من بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، مقابل 40 رهينة.



وتضمن رد حماس الذي قدمته يوم الخميس الماضي إطلاق سراح 950 سجينا، من بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.



وتريد حماس اختيار الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وخاصة أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب، بحسب مسؤولين إسرائيليين.



ومن ناحية أخرى، تطالب إسرائيل بالحصول مسبقا على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء وترحيل الأسرى المفرج عنهم إلى دولة أخرى. وقال المسؤولون إن حماس رفضت ذلك.



لكن الفجوتين الأكثر اتساعاً هما مطالبة حماس بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي أنشأه جنوب مدينة غزة، والذي يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.



والنقطة الشائكة الأخرى هي مطالبة حماس بأن تتضمن المرحلة التالية من الصفقة، والتي يمكن أن تشمل إطلاق سراح الجنود، وقفاً دائماً لإطلاق النار.

والتقى المفاوضون الإسرائيليون برئاسة برنيع يوم الإثنين في الدوحة مع وسطاء قطريين ومصريين بقيادة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقاً لأكسيوس.



وقال مصدر مطلع بشكل مباشر على الجلسة الافتتاحية للمحادثات إنها إيجابية. وقال المصدر:“لقد توصل الطرفان إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض”.



وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيبقى في الدوحة لمواصلة المحادثات التفصيلية مع الوسطاء القطريين والمصريين المتنقلين بين الطرفين الموجودين في أجزاء منفصلة من نفس المجمع في الدوحة.



وقال المسؤول إن الجولة الحالية من المحادثات قد تستغرق أسبوعين على الأقل. وقال“ستكون عملية طويلة وصعبة ومعقدة ولكننا نريد أن نحاول التوصل إلى اتفاق”.



وبحسب ما ورد، صفقة الرهائن هي قضية سياسية ساخنة في إسرائيل حيث يعترض شركاء نتنياهو المتطرفون في الائتلاف على أي صفقة تشمل إطلاق سراح جماعي للسجناء الفلسطينيين ويمكن أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وأرجأ نتنياهو الأسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة تفويض فريق المفاوضات الإسرائيلي لعدة أيام. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قام يوم الأحد بتضييق نطاق التفويض الذي طلبه المفاوضون في محادثات الرهائن ووضع خطوط حمراء أكثر صرامة لما يمكنهم قبوله في المفاوضات.



وقال مسؤول إسرائيلي إن البعض في فريق المفاوضات الإسرائيلي يشعرون بالقلق من أن الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو ستجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكن مدير الموساد ديفيد بارنيا، الذي يرأس الفريق، يعتقد أن الأمر لا يزال قابلاً للتنفيذ.



وقال مسؤول إسرائيلي: “فريق المفاوضات لم يحصل على ما يريد لكنه حصل على ما يكفي من الحب. إذا اقتربنا من اتفاق جيد فإن نتنياهو سيقدم المزيد من الحب”.-(وكالات)