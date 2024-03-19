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ترامب: اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين يكرهون ديانتهم وإسرائيل

3/19/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هاجم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، الحزب الديمقراطي واليهود الأميركيين الذين يصوتون له، خلال مقابلة مع برنامج إذاعي، قائلا: "الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل، تذكر عندما ترى هذه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، فإنني مندهش من عدد الأشخاص الذين يشاركون فيها. وأشخاص مثل شومر يرون ذلك"


واعتبر ترامب خلال مقابلة إذاعية أمس مع مساعده السابق، سيباستيان غوركا أن "اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين "يكرهون دينهم ويكرهون إسرائيل"، ما أثار عاصفة من الانتقادات من قبل البيت الأبيض وعدد من القادة اليهود.

فحين سئل عن انتقادات الديمقراطيين المتزايدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تعامله مع الحرب في غزة بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، رد قائلا "أعتقد في الواقع أنهم يكرهون إسرائيل... أعتقد أنهم يكرهون إسرائيل... الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل".


وتابع ترامب، الذي أصبح الأسبوع الماضي المرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، "أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه، فالديمقراطيون يكرهون كل ما يتعلق بإسرائيل، وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم".


أتت تصريحات ترامب بالتزامن مع مواجهة بايدن ضغوطا متزايدة من الجناح التقدمي في حزبه بسبب دعم إدارته لإسرائيل في هجومها على غزة، الذي قتل جراءه أكثر من 31 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.


كما جاءت بعدما أثار خطابه خلال إحدى حملاته الانتخابية حول "حمام دم" في حال لم ينتخب غضب بايدن أيضا، نقلا عن موقع i24 .

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