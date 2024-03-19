Tuesday, 19 March 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 32 ألفا

3/19/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الـ165 على الحرب.


وذكرت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 إصابة منذ السابع من أكتوبر".


وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)

MENAFN19032024000072011014ID1107997156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث