حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 32 ألفا



جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الـ165 على الحرب.



وذكرت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 إصابة منذ السابع من أكتوبر".



وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)