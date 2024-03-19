Tuesday, 19 March 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زارها لساعات.. عودة رئيس الموساد من قطر بعد محادثات هدنة بغزة

3/19/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد رئيس جهاز "الموساد" دافيد بارنيا، الثلاثاء، إلى إسرائيل قادما من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث العبرية: "عاد رئيس الموساد دافيد برنياع إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات بقطر، حيث من المتوقع أن تجرى مناقشات في إسرائيل بعد اجتماعات الدوحة"، في إشارة إلى انطلاق مداولات بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن مخرجات المفاوضات الرامية لإرساء هدنة في القطاع بعد نحو 6 أشهر من الحرب المتواصلة.

ورافق بارنياع إلى قطر وفد بقي في العاصمة الدوحة، من أجل بحث وحل التفاصيل المتعلقة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأمس الاثنين، وصل إلى الدوحة الوفد الإسرائيلي المكون من مسؤولين بالموساد والاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الأمن العام "شاباك"، بعد الحصول على تفويض من مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة بقطر كل من رئيس الموساد، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين الميجر جنرال نيتسان ألون.

وتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بعد أسابيع من الجمود في مسار التفاوض واعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على إرسال وفود رسمية للتفاوض رفضا للرضوخ لأي من مطالب حماس، وهو ما أثار خلافات بين تل أبيب والولايات المتحدة، التي تضغط في إطار جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

وفي السياق، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي بارز، لم تسمه، وصفه المفاوضات الجارية في الدوحة بهدف التوصل إلى صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس بأنها "إيجابية".

ومع ذلك، توقع المسؤول الإسرائيلي أن تكون المفاوضات "طويلة وصعبة ومعقدة".

ووفقا للهيئة العبرية، "تنوي إسرائيل تقديم اقتراح يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن 40 مختطفا".

وأضافت: "من بين العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة مطلب حماس تحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم (من السجون الإسرائيلية)، وعدم تقسيم القطاع، ما يسمح لسكان شماله بالعودة إلى منازلهم".

وترفض إسرائيل عودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وتصر على عودة النساء والأطفال والرجال المسنين فقط.

كما تطالب حماس بوقف شامل للحرب خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وهو أيضا ما ترفضه إسرائيل وتقول إنها مستعدة فقط لهدنة مؤقتة.

وأمس الاثنين، اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن مفاوضات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس "انطلقت رسميا" مع وصول الوفد الإسرائيلي إلى قطر.

وفي هذا الشأن، تحدثت القناة "12" العبرية أن "المفاوضات يمكن أن تستغرق نحو أسبوعين"، وزعمت نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن "ممثلي حماس في قطر لن يتخذوا القرارات، ومن سيتخذ القرار هو (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار".

ولم تعلق حركة حماس على ما أورده الإعلام العبري بشأن اليوم الأول من اجتماعات الدوحة حتى الساعة (10:35 تغ)، كما لم تكشف أي تفاصيل من جانبها عن مسار التفاوض الجديد.

من جهة ثانية، هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة في حال تقرر الإفراج عن أسرى فلسطينيين متهمين بقتل أو المشاركة بقتل إسرائيليين، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين تل أبيب وحركة حماس.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)

MENAFN19032024000072011014ID1107997155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث