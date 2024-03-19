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قطر: المفاوضات جارية بشأن صفقة تبادل ونحن متفائلون بحذر

3/19/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة، والمفاوضات جارية، ونحن متفائلون بحذر، والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل.


وأضاف الأنصاري أن اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس.

وتابع: محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، وما نزال في إطار تبادل المقترحات، وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية.

وأكد الأنصاري أن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكننا متفائلون بشأن ذلك.

وشدد على أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر سلبا على سير المحادثات.

وقال الأنصاري: نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب تحميل الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحية.

وأشار إلى وصول الدفعة الـ20 من جرحى الحرب في قطاع غزة إلى الدوحة لتلقي العلاج.

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