الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية ومدينة إيلات بالصواريخ

الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية ومدينة إيلات بالصواريخ
التاريخ
3/19/2024 2:36:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن أن استهداف سفينة مادو الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ.
وأضاف المتحدث أن الجماعة استهدفت منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ المجنحة".
وتابع: "عملياتنا العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
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