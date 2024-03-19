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الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية ومدينة إيلات بالصواريخ

3/19/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن أن استهداف سفينة مادو الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ.

وأضاف المتحدث أن الجماعة استهدفت منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ المجنحة".

وتابع: "عملياتنا العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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