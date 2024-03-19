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المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال أعدم أطفالا بمجزرة بمستشفى الشفاء

3/19/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دامية وأعدمت 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.


وأفاد بأنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين.

وشدد على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.

وقال إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الأممية والدولية كافة وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.

MENAFN19032024000072011014ID1107997152

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