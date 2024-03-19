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حماية الصحفيين يستنكر اعتقال مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول

3/19/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مراسل قناة الجزيرة، إسماعيل الغول، خلال تغطيته لاقتحام القوات الإسرائيلي لمستشفى الشفاء.
وقال "حماية الصحفيين" في بيانه "يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه، وانتهاكاته ضد الصحفيين في غزة، ويمنعهم من ممارسة عملهم، ولم يُسجل التاريخ جرائم قتل ضد الصحفيين، وانتهاكات كما يحدث في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وأضاف حماية الصحفيين "أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 12 ساعة من الاحتجاز عن الغول، وعدد من الصحفيين الآخرين الذين جرى اعتقالهم، ولم تُعرف أسماؤهم حتى لحظة صدور هذا البيان، مُنبها أن الزميل الغول كشف عن المعاملة المُذلة، والمُهينة، واللاإنسانية التي خضعوا لها، حيث أجبرتهم سلطات الاحتلال على خلع ملابسهم بشكل كامل".

وأكد حماية الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتفت لكل المعاهدات والاتفاقيات التي تحمي الصحفيين خلال الحرب، بل أثبتت كل الشواهد على أنه يستهدفهم بشكل متعمد، وممنهج.

وطالب حماية الصحفيين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لرصد وتوثيق كل الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين في غزة، والضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر من العام الماضي.

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