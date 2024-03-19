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7670 معتقلا فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

3/19/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية، الثلاثاء، إلى 7 آلاف و670 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا الليلة الماضية.


جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 7670".


وأوضح أن "الاعتقالات طالت الصحفية رولا حسنين وأسرى محررين".

ووفقا للبيان، تركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل (جنوب)، وجنين وقلقيلية (شمال) ورام الله والقدس (وسط).
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقًا.


ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 435 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

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