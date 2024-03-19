التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن



ووقع الاتفاقية عن الوزارة، وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها عادل الغانم، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.



وثمن الدكتور محافظة خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، تبرع السيد عادل الغانم بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار أردني، لغاية إنشاء المدارس المُستهدَفة.

من جانبه، أعرب الغانم عن شكره لوزارة التربية والتعليم لإتاحتها الفرصة للمساعدة في تنفيذ هذه المدارس، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والكويتي.



والمدارس المستهدفة هي مدرسة بيت يافا في مُديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، ومدرسة الحوية في مُديرية التربية والتعليم لقصبة مأدبا، ومدرسة فاطمة الزهراء في مُديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك.



وبحسب الاتفاقية، يتم تسليم موقع مدرسة بيت يافا في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد؛ للبدء بأعمال التصميم فور توقيع الاتفاقية، وتُسلَّم المواقع الأخرى خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذهِ الاتفاقية.



كما سيتم تسمية المدارس المُستهدَفة على النحو الآتي: مدرسة يعقوب جاسم الغانم، مدرسة مرزوق جاسم بودي، ومدرسة شيخة محـمـد الغانم.



وحضر توقيع الاتفاقية عن الوزارة مدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، ومدير إدارة الأبنية والمشاريع المهندس عصام أبو أحمدة، والسيد جمال عودة ممثلًا للسيد عادل الغانم.