مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة
التاريخ
3/19/2024 2:35:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صادق مجلس أمانة عمان ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، على تمويل شراء حافلات عدد (48) حافلة بقيمة (8) ملايين دينار من خلال التأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
كما وافق المجلس في جلسته الخامسة غير العادية على تجديد عقد الإيجار مع جمعية بنك الطعام ضمن مجمع صويلح التجاري لمدة عامين وبنفس شروط العقد السابق.
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