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إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد غذائية

3/19/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، منشأة غذائية، وأوقفت منشأة ثانية جزئياً عن العمل، فيما تم إنذار 3 منشآت أخرى، بسبب مخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.


وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إنّ اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 50 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.


وأكد الجبور أن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار 24 ساعة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة غذاء المواطن.

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