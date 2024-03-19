إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد غذائية



وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إنّ اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 50 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.



وأكد الجبور أن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار 24 ساعة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة غذاء المواطن.