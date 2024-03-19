إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد غذائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، منشأة غذائية، وأوقفت منشأة ثانية جزئياً عن العمل، فيما تم إنذار 3 منشآت أخرى، بسبب مخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إنّ اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 50 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.
وأكد الجبور أن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار 24 ساعة، للتأكد من مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة غذاء المواطن.
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