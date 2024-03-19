تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في جرش

MENAFN - Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات

نفذت كوادر لجنة السلامة العامة و بلدية جرش الكبرى و مؤسسة الغذاء والدواء حملة تفتيشية على عدد من المنشآت و المحال التجارية التي تبيع الأصناف الغذائية للمستهلك في مدينة جرش.



انطلقت الحملة من زيارة مسلخ البلدية للإطلاع على جودة الخدمات المقدمة لمختلف اللحامين؛ تبعها جولة في الوسط التجاري خصصت لمحلات بيع اللحوم الطازجة والمستوردة ومحلات الألبان والمجمدات.



وسجلت فرق التفتيش عددا من المخالفات والاتلافات تراوحت أسبابها حول عدم وجود بطاقة بيانات المنتج على العبوات، والبيع بالتجزئة لمواد غذائية خارج عبواتها الرسمية دون الاحتفاظ بالعبوة الأساس التي يظهر عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء ومصدر المنتج.



وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إن البلدية وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في لجنة السلامة العامة ومؤسسة الغذاء والدواء والأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها بشكل مكثف على مختلف المنشآت لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك.



وبين العتوم أن فرق التفتيش تقدم النصح والإرشاد لأصحاب المحال التجارية حول الطرق الصحيحة للتخزين و التبريد و العرض للمواد الغذائية، وانها لن تتوانى عن مخالفة المحال و اتلاف المواد الغذائية ان تم مخالفة شروط مؤسسة الغذاء والدواء.





وقال مساعد محافظ جرش، د. عامر اخو ارشيدة ان الحملات مستمرة وببرنامج غير معلن، وذلك بهدف ضبط أي مخالفات و ضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل سليم.



وأضاف اخو ارشيدة ان أصحاب المحال التجارية وموظفي المولات ومشاغل الألبان ملتزمون بشكل كبير بشروط الصحة والسلامة العامة، وحريصون على عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات بشكل مميز، وعرض السعر بشكل واضح، غير ان الأخطاء تكون بغير قصد او قلة معرفة للبعض بهذه الشروط. الأمر الذي يوقعهم تحت طائلة توجيه الإنذارات والمخالفات و اتلاف المواد الغذائية المخالفة.



وأكد توفر كافة السلع و المواد الغذائية بكميات كافية وفق السقوف السعرية المحددة لها. حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة مشتركة تضم الإدارة الملكية والمحافظة والأجهزة الأمنية لمراقبة الاسعار ومنع تجاوزها السقوف المحددة.



و أشار المهندس سعد صوالحة مندوب مؤسسة الغذاء والدواء الى انه تم اتلاف كميات من اللحوم ولحوم الدجاج وكبدة الدجاج والعصائر والمخللات والتي أقرت لجنة السلامة العامة مخالفتها لشروط الصحة و السلامة. وأن التزام المحال أصبح جيدا بشكل عام.



وقدم د. محمد عياصرة مدير دائرة الصحة و الرقابة البيئية في بلدية جرش الكبرى شرحا لمختلف المحال التي تم زيارتها عن مخاطر بعض السلوكيات عند تخزين المواد الغذائية وعرضها وبيعها والنتائج المحتملة في حال استمرار هذه السلوكيات المخالفة الشروط الصحة والسلامة.