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النشاط العصبي يساعد في تكوين الذكريات

3/19/2024 2:31:31 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف باحثو مستشفى بوسطن للأطفال آلية عمل الدماغ أثناء ((الغرق)) في أحلام اليقظة والخروج عن الواقع.
وتبين أن الدماغ يحفز النشاط في جزء منه يسمى ((التلفيف المسنن))، للحفاظ على التركيز الكامل في البيئة المحيطة بنا أثناء أحلام اليقظة.
ووجد فريق البحث أن النشاط العصبي نفسه يساعد أيضا في تكوين الذكريات.
وتعيد أدمغتنا عرض أحداث الماضي أثناء النوم أو فترات أحلام اليقظة، في شكل من أشكال النشاط المتزامن المعروف باسم ((تموج الموجة الحادة))، ما يتيح لنا تعزيز ذاكرتنا.
وبدأ الفريق بالتعاون مع باحثين من مختبر Ivan Soltesz في جامعة ستانفورد الأمريكية، باستكشاف نمط نشاط عصبي آخر غير معروف: طفرات متزامنة من النشاط في ((التلفيف المسنن))، وهو جزء من الحصين، ووجدوا أن تحفيز النشاط يحدث عندما يتم إثارة الدماغ ((الشارد))، ما قد يساعدنا في معالجة المعلومات الجديدة بسرعة وتوجيه أنفسنا لما يحدث في بيئتنا.
وبحسب ((ميديكال برس))، ميديكال برس ((يعمل)) التلفيف المسنن ((على تعزيز الذاكرة الترابطية، حيث يتم تخزين المنبه الحسي (على سبيل المثال، سلسلة من الأصوات العالية) كذاكرة، بحيث نربط الضجيج بانطلاق إنذار الدخان والحاجة المحتملة للإخلاء.
وربما يؤثر ((التلفيف المسنن)) على الانتباه والإثارة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه/ فرط النشاط أو اضطراب ما بعد الصدمة.
ويقول جوردان فاريل، الباحث في مركز ((روزاموند ستون زاندر)) لعلم الأعصاب الانتقالي في مستشفى بوسطن للأطفال: ((وجدنا آلية دماغية لكسر فترات شرود العقل وإعادة تنظيم ((الخريطة المعرفية)) لتتوافق مع الواقع)).
ويأمل الباحثون في توسيع نطاق الدراسة لتشمل الأطفال المصابين بالصرع، بالتعاون مع الأطباء في مستشفى بوسطن للأطفال.

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