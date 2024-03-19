تقدم شركة SAM Corporate علوم القرار المتقدمة من FICO إلى الشرق الأوسط والهند

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أبرمت شركة FICO المتخصصة في توفير برمجيات التحليلات، شراكة مع شركة SAM Corporate، إحدى أكبر الشركات المزودة لحلول التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، لتوفير قدرات اتخاذ القرار المتقدمة للشركات في الهند والشرق الأوسط. تعمل SAM Corporate على تطوير حلول باستخدام تقنية إدارة القرار الرائدة في الصناعة من FICO وأدوات الاتصال متعددة القنوات وبرامج التحسين الرياضي لمساعدة الشركات في مجال الخدمات المالية والتأمين على تقديم تخصيص فائق الدقة يعمل على تحسين الربحية وتجربة العملاء.

قال الدكتور Sunil Kumar K، المؤسس المشارك والمدير الإداري في SAM Corporate، "تمتلك FICO أدوات علوم القرار الأكثر نضجًا وقوة في الصناعة". "نحن نعمل على دمج خبراتهم العالمية مع فهمنا العميق للأسواق المحلية لتزويد الشركات في الشرق الأوسط والهند بأفضل الحلول لتحليلات القرار. وهذه تشمل الوظائف المهمة للتواصل مع العملاء في الوقت الفعلي، من خلال القناة المفضلة للعميل، لتحقيق أقصى قدر من التفاعلات مع العملاء.

قال Alexandre Graff، نائب الرئيس الأول للشركاء والتحالفات العالمية في FICO: "للتنافس اليوم، يجب على الشركات اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا بناءً على مجموعات البيانات الأكبر حجمًا المتاحة". "تتمتع SAM Corporate بالخبرة لمساعدتهم على استخدام تقنيتنا لاتخاذ قرارات أفضل وميزة تنافسية. وهذا أمر جيد للشركات ولكن أيضًا للمستهلكين، الذين يمكنهم تجربة قرارات أسرع وخدمة شخصية للغاية.

حول SAM Corporate

SAM هي واحدة من أكبر مقدمي حلول التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع أكثر من 30 شركة تأمين كعملاء وأكثر من 40 عميلاً آخر من المؤسسات. تقدم SAM استشارات مستقلة بشأن الحلول المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتوحيد المالي، وإعداد الميزانية والتخطيط، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS16)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS17). بالإضافة إلى ذلك، توفر SAM حلولاً لتقارير AML وKYC وALM والخزانة وBasel. تعمل SAM Group عبر مكاتبها الخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند والشركات الشقيقة والشركاء في بقية أنحاء العالم. يضمن النظام البيئي التكافلي تلبية متطلبات الميزانية والتوحيد والعمليات المالية الأخرى لعملائنا بمساعدة الشركات داخل المجموعة. وهذا يضمن عمليات تسليم سلسة وقيمة محسنة للعملاء. تعرف على المزيد على .

حول FICO

FICO (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FICO) تعزز عملية اتخاذ القرارات التي تساعد الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على الازدهار. تأسست الشركة في عام 1956، وهي شركة رائدة في استخدام التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات لتحسين القرارات التشغيلية. باستخدام حلول FICO، تقوم الشركات في أكثر من 100 دولة بكل شيء من حماية 2.6 مليار بطاقة دفع من الاحتيال، إلى تحسين الشمول المالي، إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد. إن نقاط FICO®، التي يستخدمها 90% من كبار المقرضين في الولايات المتحدة، هي المقياس القياسي لمخاطر الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يؤدي إلى تحسين إدارة المخاطر والوصول إلى الائتمان والشفافية. تعرف على المزيد على .

FICO هي علامة تجارية مسجلة لشركة Fair Isaac Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

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