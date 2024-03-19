تقدم شركة SAM Corporate علوم القرار المتقدمة من FICO إلى الشرق الأوسط والهند

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أبرمت شركة FICO المتخصصة في توفير برمجيات التحليلات، شراكة مع شركة SAM Corporate، إحدى أكبر الشركات المزودة لحلول التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، لتوفير قدرات اتخاذ القرار المتقدمة للشركات في الهند والشرق الأوسط. تعمل SAM Corporate على تطوير حلول باستخدام تقنية إدارة القرار الرائدة في الصناعة من FICO وأدوات الاتصال متعددة القنوات وبرامج التحسين الرياضي لمساعدة الشركات في مجال الخدمات المالية والتأمين على تقديم تخصيص فائق الدقة يعمل على تحسين الربحية وتجربة العملاء.
قال الدكتور Sunil Kumar K، المؤسس المشارك والمدير الإداري في SAM Corporate، "تمتلك FICO أدوات علوم القرار الأكثر نضجًا وقوة في الصناعة". "نحن نعمل على دمج خبراتهم العالمية مع فهمنا العميق للأسواق المحلية لتزويد الشركات في الشرق الأوسط والهند بأفضل الحلول لتحليلات القرار. وهذه تشمل الوظائف المهمة للتواصل مع العملاء في الوقت الفعلي، من خلال القناة المفضلة للعميل، لتحقيق أقصى قدر من التفاعلات مع العملاء.
قال Alexandre Graff، نائب الرئيس الأول للشركاء والتحالفات العالمية في FICO: "للتنافس اليوم، يجب على الشركات اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا بناءً على مجموعات البيانات الأكبر حجمًا المتاحة". "تتمتع SAM Corporate بالخبرة لمساعدتهم على استخدام تقنيتنا لاتخاذ قرارات أفضل وميزة تنافسية. وهذا أمر جيد للشركات ولكن أيضًا للمستهلكين، الذين يمكنهم تجربة قرارات أسرع وخدمة شخصية للغاية.
حول SAM Corporate
SAM هي واحدة من أكبر مقدمي حلول التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع أكثر من 30 شركة تأمين كعملاء وأكثر من 40 عميلاً آخر من المؤسسات. تقدم SAM استشارات مستقلة بشأن الحلول المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتوحيد المالي، وإعداد الميزانية والتخطيط، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS16)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS17). بالإضافة إلى ذلك، توفر SAM حلولاً لتقارير AML وKYC وALM والخزانة وBasel. تعمل SAM Group عبر مكاتبها الخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند والشركات الشقيقة والشركاء في بقية أنحاء العالم. يضمن النظام البيئي التكافلي تلبية متطلبات الميزانية والتوحيد والعمليات المالية الأخرى لعملائنا بمساعدة الشركات داخل المجموعة. وهذا يضمن عمليات تسليم سلسة وقيمة محسنة للعملاء. تعرف على المزيد على .
حول FICO
FICO (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FICO) تعزز عملية اتخاذ القرارات التي تساعد الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على الازدهار. تأسست الشركة في عام 1956، وهي شركة رائدة في استخدام التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات لتحسين القرارات التشغيلية. باستخدام حلول FICO، تقوم الشركات في أكثر من 100 دولة بكل شيء من حماية 2.6 مليار بطاقة دفع من الاحتيال، إلى تحسين الشمول المالي، إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد. إن نقاط FICO®، التي يستخدمها 90% من كبار المقرضين في الولايات المتحدة، هي المقياس القياسي لمخاطر الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يؤدي إلى تحسين إدارة المخاطر والوصول إلى الائتمان والشفافية. تعرف على المزيد على .
FICO هي علامة تجارية مسجلة لشركة Fair Isaac Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
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