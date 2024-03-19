زلزال يضرب عدة مدن في باكستان
التاريخ
3/19/2024 2:25:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بعد 150 كيلومتراً جنوب غرب مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومتراً.
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