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زلزال يضرب عدة مدن في باكستان

3/19/2024 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بعد 150 كيلومتراً جنوب غرب مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومتراً.

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