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((عين الرياض)) و (RIBA) العالمية يعقدان شراكة استراتيجية في التصميم المعماري بالمملكة

3/19/2024 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار سعيها لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، على الصعيدين المحلي والعالمي، أعلنت شركة ((عين الرياض))، عن عقدها لشراكة استراتيجية مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA) العالمي، لتكون "عين الرياض" ممثلاً حصرياً للمعهد العالمي في المملكة.
وبناءً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قامت كل من شركة ((عين الرياض))، و (RIBA)، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وقعها الرئيس التنفيذي لشركة ((عين الرياض))، الأستاذ عبد الله الحربي، والرئيس التنفيذي لـ (RIBA)، الدكتورة فاليري فوجان ديك، وذلك في 13 مارس 2024 على هامش أعمال معرض MIPIM 2024، الذي أقيم في مدينة كان الفرنسية، حيث يعد أكبر معرض دولي للعقارات في العالم.
وأوضحت (RIBA)، أن تأسيس هذه المؤسسة المشتركة ستمكنهم من المساهمة بفعالية في دعم فرص العمل بالمملكة والخليج والمشاركة في جهود التنمية الاستراتيجية، بجانب المساهمة في التحول الرقمي والتقني الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف أنحاء المملكة، في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم الهندسي، كما ستمكنهم أيضا من فتح مجالات جديدة لشركائهم الاستراتيجيين، مشيرة إلى أنه ونظرًا لحجم التنمية المتنامي في منطقة الخليج، بصورة عامة، والسعودية بصورة خاصة، ستعطي (RIBA)، هذا الجانب أهمية، وأولوية استراتيجية.
ووفقا للشراكة الاستراتيجية، أصبحت شركة ((عين الرياض))، ممثلا لـ (RIBA)، في المملكة العربية السعودية وذلك لتشغيل أنشطتها التجارية في مختلف المناطق ، إلى جانب التعاون مع شركات التطوير العقاري، لدعم التطوير العقاري عالي الجودة في المملكة، وبذلك تكون ((عين الرياض))، قد نجحت في استقطاب واحدة من أكبر المنظمات العالمية التي لها خبرات واسعة في القطاع الهندسي والمعماري والعقاري، حيث سيستفيد من خبراتها وتجاربها ونطاق عملها، الجهات ذات العلاقة، في القطاعين العام والخاص.
وجاءت الشراكة بين كل من شركة ((عين الرياض))، و(RIBA)، بناءً على توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع هيئة فنون المعمار والتصميم في المملكة العربية السعودية (ADC)والتي تم من خلالها الاتفاق على العمل معًا، لتبادل المعرفة والأبحاث وتعزيز أفضل الممارسات للأعضاء وأصحاب المصلحة الذين تمثلهم.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ((عين الرياض))، الأستاذ عبد الله الحربي:" إن شراكتنا الاستراتيجية مع (RIBA)، كأحد أبرز الكيانات العالمية، في مجال الهندسة المعمارية والعقار، هي شراكة نوعية، تمثل امتدادا وتعزيزا لشراكاتنا العديدة، محليا وخارجيا، وذلك بما يصب في تطوير ودعم المشهد العقاري والهندسي وتسويق العقار، باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات.
وأشار الحربي إلى أن شراكة ((عين الرياض))، مع (RIBA)، ستعزز من وصول الشركة لشرائحها المستهدفة، باعتبار أن ((عين الرياض))، واحدة من أبرز الكيانات المتخصصة في توفير استراتيجيات وخدمات احترافية في مجالات التسويق الإلكتروني للفعاليات والحملات التسويقية، وهي مؤهلة لذلك نسبة لامتلاكها قاعدة بيانات كبيرة، تتيح لها الوصول مباشرة لمختلف الجهات والكيانات العاملة في القطاعات المتنوعة، كالعقار والتجارة والاستثمار وغيرها، وأوضح الحربي أن الشركة تمتلك أيضا قاعدة بيانات كبيرة تضم الآلاف من الشخصيات القيادية ورجال الأعمال وأصحاب القرار ونخبة من كبار المستثمرين، محليا وإقليميا وعالميا.
من جهتها، قالت الدكتورة فاليري فوغان ديك MBE الرئيس التنفيذي لـ RIBA:" يسعدني كثيرا توقيع هذه الاتفاقية وبدء شراكة عملية مع عين الرياض، فمن خلال هذه الشراكة سنتمكن من دعم نمونا في المنطقة والمملكة، كما ستسمح لنا هذه الشراكة المهمة الوفاء بالتزاماتنا وتقديم خدماتنا ودعمنا للمؤسسات والأفراد الذين نعمل معهم".
وأكدت الدكتورة ديك أن كلا من (RIBA، و((عين الرياض))، تلتقيان معًا على أرضية مشتركة، حيث تتوافق فلسفاتهما ويسعى كلاهما إلى مواصلة تحدي نفسه، لتقديم أحدث الحلول لعملائنا، كما أن كلا الطرفين يريد ضمان توفير المملكة العربية السعودية لأفضل أنواع العقارات، ذات الجودة العالية، مع الالتزام بتقديم أفضل التصاميم المعمارية المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمعات.
يذكر أن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، (RIBA) ، هو هيئة عضوية مهنية عالمية عريقة، مقرها في لندن، وتأسست في عام 1834م، كجهة متخصصة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم، حيث يقوم المعهد بخدمة أعضائه والمجتمع، وذلك من أجل تقديم مبانٍ وأماكن أفضل، وذات بيئة صحية مستدامة للمجتمعات.

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