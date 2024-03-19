((عين الرياض)) و (RIBA) العالمية يعقدان شراكة استراتيجية في التصميم المعماري بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) في إطار سعيها لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، على الصعيدين المحلي والعالمي، أعلنت شركة ((عين الرياض))، عن عقدها لشراكة استراتيجية مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA) العالمي، لتكون "عين الرياض" ممثلاً حصرياً للمعهد العالمي في المملكة.
وبناءً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قامت كل من شركة ((عين الرياض))، و (RIBA)، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وقعها الرئيس التنفيذي لشركة ((عين الرياض))، الأستاذ عبد الله الحربي، والرئيس التنفيذي لـ (RIBA)، الدكتورة فاليري فوجان ديك، وذلك في 13 مارس 2024 على هامش أعمال معرض MIPIM 2024، الذي أقيم في مدينة كان الفرنسية، حيث يعد أكبر معرض دولي للعقارات في العالم.
وأوضحت (RIBA)، أن تأسيس هذه المؤسسة المشتركة ستمكنهم من المساهمة بفعالية في دعم فرص العمل بالمملكة والخليج والمشاركة في جهود التنمية الاستراتيجية، بجانب المساهمة في التحول الرقمي والتقني الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف أنحاء المملكة، في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم الهندسي، كما ستمكنهم أيضا من فتح مجالات جديدة لشركائهم الاستراتيجيين، مشيرة إلى أنه ونظرًا لحجم التنمية المتنامي في منطقة الخليج، بصورة عامة، والسعودية بصورة خاصة، ستعطي (RIBA)، هذا الجانب أهمية، وأولوية استراتيجية.
ووفقا للشراكة الاستراتيجية، أصبحت شركة ((عين الرياض))، ممثلا لـ (RIBA)، في المملكة العربية السعودية وذلك لتشغيل أنشطتها التجارية في مختلف المناطق ، إلى جانب التعاون مع شركات التطوير العقاري، لدعم التطوير العقاري عالي الجودة في المملكة، وبذلك تكون ((عين الرياض))، قد نجحت في استقطاب واحدة من أكبر المنظمات العالمية التي لها خبرات واسعة في القطاع الهندسي والمعماري والعقاري، حيث سيستفيد من خبراتها وتجاربها ونطاق عملها، الجهات ذات العلاقة، في القطاعين العام والخاص.
وجاءت الشراكة بين كل من شركة ((عين الرياض))، و(RIBA)، بناءً على توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع هيئة فنون المعمار والتصميم في المملكة العربية السعودية (ADC)والتي تم من خلالها الاتفاق على العمل معًا، لتبادل المعرفة والأبحاث وتعزيز أفضل الممارسات للأعضاء وأصحاب المصلحة الذين تمثلهم.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ((عين الرياض))، الأستاذ عبد الله الحربي:" إن شراكتنا الاستراتيجية مع (RIBA)، كأحد أبرز الكيانات العالمية، في مجال الهندسة المعمارية والعقار، هي شراكة نوعية، تمثل امتدادا وتعزيزا لشراكاتنا العديدة، محليا وخارجيا، وذلك بما يصب في تطوير ودعم المشهد العقاري والهندسي وتسويق العقار، باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات.
وأشار الحربي إلى أن شراكة ((عين الرياض))، مع (RIBA)، ستعزز من وصول الشركة لشرائحها المستهدفة، باعتبار أن ((عين الرياض))، واحدة من أبرز الكيانات المتخصصة في توفير استراتيجيات وخدمات احترافية في مجالات التسويق الإلكتروني للفعاليات والحملات التسويقية، وهي مؤهلة لذلك نسبة لامتلاكها قاعدة بيانات كبيرة، تتيح لها الوصول مباشرة لمختلف الجهات والكيانات العاملة في القطاعات المتنوعة، كالعقار والتجارة والاستثمار وغيرها، وأوضح الحربي أن الشركة تمتلك أيضا قاعدة بيانات كبيرة تضم الآلاف من الشخصيات القيادية ورجال الأعمال وأصحاب القرار ونخبة من كبار المستثمرين، محليا وإقليميا وعالميا.
من جهتها، قالت الدكتورة فاليري فوغان ديك MBE الرئيس التنفيذي لـ RIBA:" يسعدني كثيرا توقيع هذه الاتفاقية وبدء شراكة عملية مع عين الرياض، فمن خلال هذه الشراكة سنتمكن من دعم نمونا في المنطقة والمملكة، كما ستسمح لنا هذه الشراكة المهمة الوفاء بالتزاماتنا وتقديم خدماتنا ودعمنا للمؤسسات والأفراد الذين نعمل معهم".
وأكدت الدكتورة ديك أن كلا من (RIBA، و((عين الرياض))، تلتقيان معًا على أرضية مشتركة، حيث تتوافق فلسفاتهما ويسعى كلاهما إلى مواصلة تحدي نفسه، لتقديم أحدث الحلول لعملائنا، كما أن كلا الطرفين يريد ضمان توفير المملكة العربية السعودية لأفضل أنواع العقارات، ذات الجودة العالية، مع الالتزام بتقديم أفضل التصاميم المعمارية المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمعات.
يذكر أن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، (RIBA) ، هو هيئة عضوية مهنية عالمية عريقة، مقرها في لندن، وتأسست في عام 1834م، كجهة متخصصة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم، حيث يقوم المعهد بخدمة أعضائه والمجتمع، وذلك من أجل تقديم مبانٍ وأماكن أفضل، وذات بيئة صحية مستدامة للمجتمعات.
MENAFN19032024000089011017ID1107997039