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السعودية تقفل طرح مارس من الصكوك المحلية بجمع 4.44 مليار ريال

3/19/2024 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.441 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وأربعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 203 ملايين ريال سعودي (مئتان و ثلاثة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.697 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وست مئة وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 540 مليون ريال سعودي (خمس مئة و أربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039ميلادي.

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