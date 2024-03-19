إتاحة 5 برامج قصيرة المدى لغير السعوديين بجامعة طيبة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء التسجيل في خمسة برامج دراسية بالجامعة، عبر منصة "أُدرُس في السعودية" مخصّصة للطلاب المسلمين من أنحاء العالم، والحجاج والمعتمرين ومسؤولي حملات الحج والعمرة.
وبيّنت الجامعة أن التسجيل في البرامج قصيرة المدى متاح لغاية الـ 23 من شهر مايو المقبل، داعية المتقدمين إلى الإطلاع على شروط كل برنامج والفئة المستهدفة عبر المنصة وتشمل البرامج، تاريخ ومعالم المدينة المنورة، والسيرة النبوية، وعلم الحديث النبوي، والقرآن الكريم، وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فيما تبدأ الدراسة في البرامج الـ 23 من يونيو المقبل. يذكر أن منصة "أدرس في السعودية" تمنح فرصة لجميع الطلاب الدوليين والباحثين والمتدربين إمكانية التسجيل للدراسة في برامج تعليمية تتيحها 50 جامعة حكومية وأهلية للحصول على درجات علمية بتأشيرة تعليمية طويلة المدى أو قصيرة المدى.
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