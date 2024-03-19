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إتاحة 5 برامج قصيرة المدى لغير السعوديين بجامعة طيبة

3/19/2024 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء التسجيل في خمسة برامج دراسية بالجامعة، عبر منصة "أُدرُس في السعودية" مخصّصة للطلاب المسلمين من أنحاء العالم، والحجاج والمعتمرين ومسؤولي حملات الحج والعمرة.
وبيّنت الجامعة أن التسجيل في البرامج قصيرة المدى متاح لغاية الـ 23 من شهر مايو المقبل، داعية المتقدمين إلى الإطلاع على شروط كل برنامج والفئة المستهدفة عبر المنصة وتشمل البرامج، تاريخ ومعالم المدينة المنورة، والسيرة النبوية، وعلم الحديث النبوي، والقرآن الكريم، وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فيما تبدأ الدراسة في البرامج الـ 23 من يونيو المقبل. يذكر أن منصة "أدرس في السعودية" تمنح فرصة لجميع الطلاب الدوليين والباحثين والمتدربين إمكانية التسجيل للدراسة في برامج تعليمية تتيحها 50 جامعة حكومية وأهلية للحصول على درجات علمية بتأشيرة تعليمية طويلة المدى أو قصيرة المدى.

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