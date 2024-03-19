مصادرة أملاك ترامب باتت وشيكة بسبب سند كفالة

(MENAFN
- Al Watan) أقرّت هيئة الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك، في قضية تزوير سجلات محاسبة.
حيث أفاد محامو ترامب أنهم تفاوضوا مع 30 شركة تأمين، لكن لم توافق أي منها على العمل كضامن لإيداع الأموال.
وعلى هذا ، يواجه ترامب احتمالية مصادرة أصول يملكها بعد إقرار وكلائه القانونيين بعدم قدرته على توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.
فيما ذكر المحامون أنهم طلبوا من المحكمة تأجيل الكفالة لحين استكمال الاستئناف.
حيث أن أزمة ترامب النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها اعتبارا من الإثنين المقبل، في حال عدم موافقة الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
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