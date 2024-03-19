مصادرة أملاك ترامب باتت وشيكة بسبب سند كفالة

MENAFN - Al Watan) أقرّت هيئة الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك، في قضية تزوير سجلات محاسبة.

حيث أفاد محامو ترامب أنهم تفاوضوا مع 30 شركة تأمين، لكن لم توافق أي منها على العمل كضامن لإيداع الأموال.

وعلى هذا ، يواجه ترامب احتمالية مصادرة أصول يملكها بعد إقرار وكلائه القانونيين بعدم قدرته على توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.

فيما ذكر المحامون أنهم طلبوا من المحكمة تأجيل الكفالة لحين استكمال الاستئناف.

حيث أن أزمة ترامب النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها اعتبارا من الإثنين المقبل، في حال عدم موافقة الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.