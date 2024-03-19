قمة ثلاثية مقبلة لزعماء الولايات المتحدة والفلبين واليابان

(MENAFN
- Al Watan) يستضيف الرئيس الأمريكي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في 11 أبريل في البيت الأبيض لحضور أول قمة ثلاثية لزعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان بشأن القمة الثلاثية المقبلة لزعماء الدول الثلاث: "سيعمل القادة على تعزيز الشراكة الثلاثية المبنية على روابط الصداقة التاريخية العميقة، والعلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية".
وأضافت: "سيناقش القادة الثلاثة في القمة التعاون الثلاثي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتقنيات الناشئة، وتعزيز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة والتعاون المناخي، وتعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم". ونوهت المتحدثة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سوف يستضيف الرئيس بايدن الرئيس ماركوس في اجتماع في البيت الأبيض في 11 أبريل لمراجعة الزخم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين ومناقشة الجهود المبذولة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والطاقة النظيفة والعلاقات بين الشعبين والقضايا الإنسانية، وسيؤكد من جديد التحالف القوي بين الولايات المتحدة والفلبين.
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