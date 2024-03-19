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قمة ثلاثية مقبلة لزعماء الولايات المتحدة والفلبين واليابان

3/19/2024 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يستضيف الرئيس الأمريكي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في 11 أبريل في البيت الأبيض لحضور أول قمة ثلاثية لزعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان بشأن القمة الثلاثية المقبلة لزعماء الدول الثلاث: "سيعمل القادة على تعزيز الشراكة الثلاثية المبنية على روابط الصداقة التاريخية العميقة، والعلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية".
وأضافت: "سيناقش القادة الثلاثة في القمة التعاون الثلاثي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتقنيات الناشئة، وتعزيز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة والتعاون المناخي، وتعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم". ونوهت المتحدثة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سوف يستضيف الرئيس بايدن الرئيس ماركوس في اجتماع في البيت الأبيض في 11 أبريل لمراجعة الزخم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين ومناقشة الجهود المبذولة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والطاقة النظيفة والعلاقات بين الشعبين والقضايا الإنسانية، وسيؤكد من جديد التحالف القوي بين الولايات المتحدة والفلبين.

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