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الأمم المتحدة: إسرائيل لا تزال تعوق وصول المساعدات إلى غزة

3/19/2024 2:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القيود الإسرائيلية المفروضة لازالت تعوق وصول المساعدات في الوقت المناسب إلى غزة، خصوصاً إلى مئات الآلاف من المدنيين في شمال غزة، وقد رفض كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي تيسير أكثر من نصف بعثات المساعدات الإنسانية المقررة، حيث لم يوافق سوى على 11 بعثة من مجموع 24.
وأشار المكتب إلى إن إرسال المساعدات إلى الشمال يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية، وكثيراً ما يتم إرجاع قوافل الشاحنات دون السماح بمرورها، داعياً إلى ضمان إمكانية تسليم ما يكفي من المساعدات على أساس موثوق، كما دعا أوتشا جيش الاحتلال فتح جميع نقاط العبور البرية الممكنة لوصول الإمدادات بالكميات اللازمة لمنع المجاعة الوشيكة.

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