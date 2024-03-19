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بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

3/19/2024 2:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع، لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال ميلر من الفلبين التي يزورها بلينكن، إن وزير الخارجية سيصل جدة غدا الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة، الخميس، للقاء المسؤولين المصريين.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، الثلاثاء، قال بلينكن إن جولة الشرق الأوسط ستتطرق لعدة أمور، من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا أنها "ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة"، وفق وكالة رويترز.
وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل "ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفر المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".
واعتبر أن "100 بالمئة من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية"، واصفا الوضع في القطاع بأنه "مروع للأطفال والنساء والرجال".
وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر.
وفيما يتعلق بجولة بلينكن، أكد ميلر في بيان، أن الوزير "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار، يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر".

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