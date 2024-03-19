بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع، لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال ميلر من الفلبين التي يزورها بلينكن، إن وزير الخارجية سيصل جدة غدا الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة، الخميس، للقاء المسؤولين المصريين.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، الثلاثاء، قال بلينكن إن جولة الشرق الأوسط ستتطرق لعدة أمور، من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا أنها "ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة"، وفق وكالة رويترز.
وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل "ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفر المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".
واعتبر أن "100 بالمئة من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية"، واصفا الوضع في القطاع بأنه "مروع للأطفال والنساء والرجال".
وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر.
وفيما يتعلق بجولة بلينكن، أكد ميلر في بيان، أن الوزير "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار، يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر".
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