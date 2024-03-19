انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.320% ما مقداره 32.330 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و227.620 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و329 ألفا و902 سهم، بقيمة 429 مليونا و960 ألفا و386.840 ريال عبر تنفيذ 13 ألفا و703 صفقات في جميع القطاعات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
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وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 589 مليارا و479 مليونا و55 ألفا و215.290 ريال، مقارنة بـ 590 مليارا و639 مليونا و825 ألفا و280.740 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997030
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