انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.320% ما مقداره 32.330 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و227.620 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و329 ألفا و902 سهم، بقيمة 429 مليونا و960 ألفا و386.840 ريال عبر تنفيذ 13 ألفا و703 صفقات في جميع القطاعات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

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وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 589 مليارا و479 مليونا و55 ألفا و215.290 ريال، مقارنة بـ 590 مليارا و639 مليونا و825 ألفا و280.740 ريال، في الجلسة السابقة.

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