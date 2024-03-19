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مكاسب سوق أبوظبي تناهز 3 مليارات درهم في ختام التعاملات

3/19/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 3 مليارات درهم ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.608 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 975.2 مليون درهم في سوق أبوظبي و338.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 348.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.12% بمكاسب 11.64 نقطة ليقفل عند 9259.11 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.12% رابحاً نحو 10.9 نقطة ليقفل عند 9110.65 نقطة، فيما نما وصل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوي 4272.76 نقطة.

المصدر:

MENAFN19032024000202011048ID1107997029

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