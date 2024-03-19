مكاسب سوق أبوظبي تناهز 3 مليارات درهم في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 3 مليارات درهم ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.608 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 975.2 مليون درهم في سوق أبوظبي و338.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 348.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.12% بمكاسب 11.64 نقطة ليقفل عند 9259.11 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.12% رابحاً نحو 10.9 نقطة ليقفل عند 9110.65 نقطة، فيما نما وصل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوي 4272.76 نقطة.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997029
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