التضخم الأساسي البولندي يخفف معدلات النمو إلى 5.4%

MENAFN - Al-Borsa News) قال البنك الوطني البولندي إن معدل التضخم الأساسي في البلاد، والذي يقيس نمو الأسعار بدون الغذاء والطاقة، عمل على تخفيف النمو إلى 5.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 6.2% على أساس سنوي في يناير السابق له.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات صادرة عن البنك الوطني البولندي قوله إن معدل نمو التضخم الأساسي تراجع للشهر الحادي عشر على التوالي في فبراير تماشيًا مع مؤشرات التضخم الأخرى.

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وقال مكتب الإحصاءات البولندي الأسبوع الماضي إن نمو مؤشر أسعار المستهلك تراجع بنسبة 1.1 نقطة إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي.

ومع ذلك، أوضح بنك (سانتاندير بولسكا) البولندي أن زخم الأسعار في مكونات التضخم الأساسية، لاسيما في قطاع الخدمات، لا يزال مرتفعًا وغير متسق مع هدف التضخم.

ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك البولندي الوطني 2.5%، مع انحراف قدره نقطة واحدة في كلتا الحالتين. ومن غير المتوقع أن يقوم البنك بتخفيف السياسة النقدية قريبًا، حيث ينتظر ارتفاعًا محتملاً في معدل التضخم ليصل في النصف الثاني من العام الجاري في أعقاب الإلغاء التدريجي للحكومة للحد الأقصى لأسعار الكهرباء وعودة ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة على المواد الغذائية الأساسية.

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