التضخم الأساسي البولندي يخفف معدلات النمو إلى 5.4%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البنك الوطني البولندي إن معدل التضخم الأساسي في البلاد، والذي يقيس نمو الأسعار بدون الغذاء والطاقة، عمل على تخفيف النمو إلى 5.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 6.2% على أساس سنوي في يناير السابق له.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات صادرة عن البنك الوطني البولندي قوله إن معدل نمو التضخم الأساسي تراجع للشهر الحادي عشر على التوالي في فبراير تماشيًا مع مؤشرات التضخم الأخرى.
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وقال مكتب الإحصاءات البولندي الأسبوع الماضي إن نمو مؤشر أسعار المستهلك تراجع بنسبة 1.1 نقطة إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
ومع ذلك، أوضح بنك (سانتاندير بولسكا) البولندي أن زخم الأسعار في مكونات التضخم الأساسية، لاسيما في قطاع الخدمات، لا يزال مرتفعًا وغير متسق مع هدف التضخم.
ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك البولندي الوطني 2.5%، مع انحراف قدره نقطة واحدة في كلتا الحالتين. ومن غير المتوقع أن يقوم البنك بتخفيف السياسة النقدية قريبًا، حيث ينتظر ارتفاعًا محتملاً في معدل التضخم ليصل في النصف الثاني من العام الجاري في أعقاب الإلغاء التدريجي للحكومة للحد الأقصى لأسعار الكهرباء وعودة ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة على المواد الغذائية الأساسية.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997028
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