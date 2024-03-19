ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا في 2023 بفضل المزارعين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع اقتصاد مولدوفا بنسبة متواضعة بلغت 0.7% في عام 2023، مما يعكس جزءًا صغيرًا فقط من الانكماش بنسبة 4.6% الذي حدث في عام 2022 بسبب ندرة الطاقة باهظة الثمن والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الصورة التفصيلية تُظهر حالة أكثر كآبة لاقتصاد مولدوفا، فمعظم القطاعات الرئيسية لا تزال في حالة انكماش، كما تسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا تأجيل الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب مساهمة أكثر اتساقا من جانب المستثمرين الأجانب.

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وأوضحت البيانات ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن الزراعة في مولدوفا بنسبة 32% في عام 2023، مما ساهم بنسبة 2.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي. ولم يكن هذا سوى انتعاش بعد ضعف الحصاد الذي أدى إلى انخفاض القطاع بنسبة 26% في عام 2022، مما ساهم بنسبة سلبية قدرها 2.5 نقطة مئوية في الانكماش البالغ 4.6% العام الحالي.

وبدون حساب قطاع الزراعة الذي يعتبر العنصر المتقلب، انكمش اقتصاد مولدوفا بنسبة 2.2% في عام 2022 وبنسبة 1.9% فقط في عام 2023، وهو مجرد تحسن هامشي ويوضح بشكل أفضل وضع اقتصاد البلاد.

وظل المزارعون في الشوارع لعدة أشهر يشكون من انخفاض الأسعار في السوق واستمرار ارتفاع أسعار المدخلات وارتفاع أسعار الفائدة مما يعرض أعمالهم للخطر.

وفي عام 2023، سجلت قطاعات قليلة من اقتصاد مولدوفا تقدمًا من حيث القيمة المضافة، وهي قطاعات الزراعة والميزانية والمرافق العامة،

وانخفضت القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع بنسبة 11.6% بعد انخفاض بنسبة 4.1% في عام 2022.

وفي قطاع البناء، ارتفع معدل الانخفاض السنوي أيضًا من 9.7% في عام 2022 إلى 13.8% في عام 2023. وواصل قطاع الخدمات المقدمة للأسر انكماشه من حيث القيمة المضافة بنسبة 3.5% عام 2023 بعد 3.3% عام 2022.

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