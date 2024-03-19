ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا في 2023 بفضل المزارعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع اقتصاد مولدوفا بنسبة متواضعة بلغت 0.7% في عام 2023، مما يعكس جزءًا صغيرًا فقط من الانكماش بنسبة 4.6% الذي حدث في عام 2022 بسبب ندرة الطاقة باهظة الثمن والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الصورة التفصيلية تُظهر حالة أكثر كآبة لاقتصاد مولدوفا، فمعظم القطاعات الرئيسية لا تزال في حالة انكماش، كما تسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا تأجيل الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب مساهمة أكثر اتساقا من جانب المستثمرين الأجانب.
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وأوضحت البيانات ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن الزراعة في مولدوفا بنسبة 32% في عام 2023، مما ساهم بنسبة 2.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي. ولم يكن هذا سوى انتعاش بعد ضعف الحصاد الذي أدى إلى انخفاض القطاع بنسبة 26% في عام 2022، مما ساهم بنسبة سلبية قدرها 2.5 نقطة مئوية في الانكماش البالغ 4.6% العام الحالي.
وبدون حساب قطاع الزراعة الذي يعتبر العنصر المتقلب، انكمش اقتصاد مولدوفا بنسبة 2.2% في عام 2022 وبنسبة 1.9% فقط في عام 2023، وهو مجرد تحسن هامشي ويوضح بشكل أفضل وضع اقتصاد البلاد.
وظل المزارعون في الشوارع لعدة أشهر يشكون من انخفاض الأسعار في السوق واستمرار ارتفاع أسعار المدخلات وارتفاع أسعار الفائدة مما يعرض أعمالهم للخطر.
وفي عام 2023، سجلت قطاعات قليلة من اقتصاد مولدوفا تقدمًا من حيث القيمة المضافة، وهي قطاعات الزراعة والميزانية والمرافق العامة،
وانخفضت القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع بنسبة 11.6% بعد انخفاض بنسبة 4.1% في عام 2022.
وفي قطاع البناء، ارتفع معدل الانخفاض السنوي أيضًا من 9.7% في عام 2022 إلى 13.8% في عام 2023. وواصل قطاع الخدمات المقدمة للأسر انكماشه من حيث القيمة المضافة بنسبة 3.5% عام 2023 بعد 3.3% عام 2022.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997027
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