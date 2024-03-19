مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 1.2%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4830.86 نقطة مرتفعًا 60.6 نقطة وبنسبة 1.27% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4770.28 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت مليونين و701 ألف و385 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 9.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و970 ألفًا و897 ريالًا عُمانيًا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.067 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.16 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 469 ألف ريال عُماني بنسبة 17.36 %، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 339 ألف ريال عُماني بنسبة 12.53%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 130 ألف ريال عُماني وبنسبة 4.83 %.

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