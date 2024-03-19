مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 1.2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4830.86 نقطة مرتفعًا 60.6 نقطة وبنسبة 1.27% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4770.28 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت مليونين و701 ألف و385 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 9.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و970 ألفًا و897 ريالًا عُمانيًا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.067 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.16 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 469 ألف ريال عُماني بنسبة 17.36 %، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 339 ألف ريال عُماني بنسبة 12.53%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 130 ألف ريال عُماني وبنسبة 4.83 %.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997026
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