مقترح لتطوير شبكة الكهرباء في بريطانيا بتكلفة 74 مليار دولار

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اقترحت الشركة المُشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية البريطانية برنامجاً استثمارياً بقيمة 58 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار) لتطوير الشبكات خلال فترة ما بعد عام 2030، وتعزيز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء، وتزايد مشروعات الطاقة المتجددة.
وقالت الشركة المعروفة اختصاراً باسم“إي إس أو” في تقرير“ما بعد 2030′′، إن شبكة الكهرباء البريطانية وصلت لطاقتها القصوى، وأصبحت غير قادرة على نقل مزيد من الطاقة دون تحسينها، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” .
وأوضحت أن الشبكة الكهرباء لم تشهد سوى تحسينات محدودة على مدار العقود السبعة الماضية، ولكن مع تحول مزيد من القطاعات مثل إنتاج السيارات والتدفئة إلى الاعتماد على الكهرباء، أصبح من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 64% بحلول 2035.
وأوصت الشركة في تقريرها بتوسعة شبكة طاقة الرياح البحرية، وبناء خط جديد لنقل الكهرباء بين الشمال والجنوب ليساعد على إرسال الكهرباء المولدة في أسكتلندا إلى شمال إنجلترا، فضلاً عن إنشاء عدة خطوط لنقل الكهرباء من أسكتلندا إلى أماكن أبعد في جنوب إنجلترا.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997024
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