مقترح لتطوير شبكة الكهرباء في بريطانيا بتكلفة 74 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجوتيرش: تغير المناخ بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2023 اتفاق في الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها صندوق النقد يتوقع استمرار النمو وتراجع التضخم في بلغاريا

اقترحت الشركة المُشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية البريطانية برنامجاً استثمارياً بقيمة 58 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار) لتطوير الشبكات خلال فترة ما بعد عام 2030، وتعزيز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء، وتزايد مشروعات الطاقة المتجددة.

وقالت الشركة المعروفة اختصاراً باسم“إي إس أو” في تقرير“ما بعد 2030′′، إن شبكة الكهرباء البريطانية وصلت لطاقتها القصوى، وأصبحت غير قادرة على نقل مزيد من الطاقة دون تحسينها، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” .

وأوضحت أن الشبكة الكهرباء لم تشهد سوى تحسينات محدودة على مدار العقود السبعة الماضية، ولكن مع تحول مزيد من القطاعات مثل إنتاج السيارات والتدفئة إلى الاعتماد على الكهرباء، أصبح من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 64% بحلول 2035.

وأوصت الشركة في تقريرها بتوسعة شبكة طاقة الرياح البحرية، وبناء خط جديد لنقل الكهرباء بين الشمال والجنوب ليساعد على إرسال الكهرباء المولدة في أسكتلندا إلى شمال إنجلترا، فضلاً عن إنشاء عدة خطوط لنقل الكهرباء من أسكتلندا إلى أماكن أبعد في جنوب إنجلترا.

المصدر: