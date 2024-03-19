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ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

3/19/2024 2:25:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 31.54 نقطة ليسجل 12804 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 456 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 59.11 نقطة ليسجل 27145.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.

المصدر:

MENAFN19032024000202011048ID1107997023

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