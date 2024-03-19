ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 31.54 نقطة ليسجل 12804 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 456 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 59.11 نقطة ليسجل 27145.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997023
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