انخفاض المؤشرات الأمريكية مع تراجع سهم إنفيديا وبدء اجتماع الفيدرالي

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تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية مع بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم.
وارتفع مؤشر“داو جونز” بمقدار طفيف بلغ 36.8 نقطة إلى 38827 نقطة.
فيما تراجع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.24% إلى 5136.87 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.81% أو 129.8 نقطة إلى 15973.58 نقطة.
وهبط سهم“إنفيديا” بنسبة 2.96% إلى 858.41 دولار، مع جني المستثمرين للأرباح بعدما كشفت صانعة أشباه الموصلات الأمريكية أمس عن رقاقتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي“بلاك ويل”.
يتوقع المحللون بنسبة 99% تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الذي ينتهي الأربعاء بحسب أداة“سي إم إي فيدووتش”، ويتابع المستثمرون مجريات الاجتماع عن كثب لاستشراف معلومات أكثر حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات التابع لوزارة التجارة، ارتفاع عمليات البدء في تشييد المنازل بالولايات المتحدة بنسبة 10.7% على أساس شهري في فبراير، و5.9% على الصعيد السنوي.
وزاد المعدل السنوي لعدد تصاريح البناء بنسبة 1.9% على أساس شهري، و2.4% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار زخم سوق الإسكان الأمريكي رغم التشديد النقدي.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997022
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