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انخفاض المؤشرات الأمريكية مع تراجع سهم إنفيديا وبدء اجتماع الفيدرالي

3/19/2024 2:25:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جوتيرش: تغير المناخ بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2023 اتفاق في الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها القوى البيعية تدفع مؤشر البورصة الرئيسى أدنى مستوى 29 ألف نقطة

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية مع بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

وارتفع مؤشر“داو جونز” بمقدار طفيف بلغ 36.8 نقطة إلى 38827 نقطة.

فيما تراجع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.24% إلى 5136.87 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.81% أو 129.8 نقطة إلى 15973.58 نقطة.

وهبط سهم“إنفيديا” بنسبة 2.96% إلى 858.41 دولار، مع جني المستثمرين للأرباح بعدما كشفت صانعة أشباه الموصلات الأمريكية أمس عن رقاقتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي“بلاك ويل”.

يتوقع المحللون بنسبة 99% تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الذي ينتهي الأربعاء بحسب أداة“سي إم إي فيدووتش”، ويتابع المستثمرون مجريات الاجتماع عن كثب لاستشراف معلومات أكثر حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات التابع لوزارة التجارة، ارتفاع عمليات البدء في تشييد المنازل بالولايات المتحدة بنسبة 10.7% على أساس شهري في فبراير، و5.9% على الصعيد السنوي.

وزاد المعدل السنوي لعدد تصاريح البناء بنسبة 1.9% على أساس شهري، و2.4% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار زخم سوق الإسكان الأمريكي رغم التشديد النقدي.

المصدر:

MENAFN19032024000202011048ID1107997022

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