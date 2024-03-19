ميناء الإسكندرية يطرح مزايدة لاستغلال 3 مخازن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم هيئة ميناء الإسكندرية طرح مزايدة لاستغلال مبنى ورشة ومخازن“الشركة المصرية سابقا” وذلك بمساحة إجمالية 2522 مترا.
وينقسم المبنى إلى 3 مخازن بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية بمساحات 1092 و380 و1050 مترا مربعا.
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ومن المقرر أن تعقد المزايدة 1 مايو المقبل وذلك بعد سداد 100 ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائى.
حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 2023 طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت 4701 سفينة بالمقارنة بـ3941 سفينة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 19.3% بإجمالي 760 سفينة إضافية.
وحققت الهيئة زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن، مقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%.
وتعمل وزارة النقل على تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية الكبير، من أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع، من خلال إنشاء رصيف بطول 1680م وبمساحة 1.25 مليون م2 وعمق 18 مترا.
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