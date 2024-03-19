ميناء الإسكندرية يطرح مزايدة لاستغلال 3 مخازن

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم هيئة ميناء الإسكندرية طرح مزايدة لاستغلال مبنى ورشة ومخازن“الشركة المصرية سابقا” وذلك بمساحة إجمالية 2522 مترا.

وينقسم المبنى إلى 3 مخازن بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية بمساحات 1092 و380 و1050 مترا مربعا.

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ومن المقرر أن تعقد المزايدة 1 مايو المقبل وذلك بعد سداد 100 ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائى.

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 2023 طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت 4701 سفينة بالمقارنة بـ3941 سفينة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 19.3% بإجمالي 760 سفينة إضافية.

وحققت الهيئة زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن، مقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%.

وتعمل وزارة النقل على تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية الكبير، من أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع، من خلال إنشاء رصيف بطول 1680م وبمساحة 1.25 مليون م2 وعمق 18 مترا.