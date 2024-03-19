الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر بيان للرئاسة العراقية – أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الرئيس رشيد استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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ونوه الرئيس العراقي إلى أن هناك رغبة لدى الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان في مواصلة الحوار بشأن القضايا المتعلقة بإقرار الميزانية ودفع مستحقات موظفي الإقليم أسوة بأقرانهم من الموظفين، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في كردستان العراق.

من جانبه، أكد السفير هيتشن دعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مسار تثبيت الأمن الإقليمي، مشيدا بدوره المحوري في ترسيخ أسس السلام في المنطقة ودور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية.