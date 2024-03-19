الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع بريطانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر بيان للرئاسة العراقية – أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الرئيس رشيد استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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ونوه الرئيس العراقي إلى أن هناك رغبة لدى الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان في مواصلة الحوار بشأن القضايا المتعلقة بإقرار الميزانية ودفع مستحقات موظفي الإقليم أسوة بأقرانهم من الموظفين، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في كردستان العراق.
من جانبه، أكد السفير هيتشن دعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مسار تثبيت الأمن الإقليمي، مشيدا بدوره المحوري في ترسيخ أسس السلام في المنطقة ودور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية.
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