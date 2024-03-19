راميدا تربح 253.2 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، لتصل 253.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 252.9 مليون جنيه في 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.92 مليار جنيه، مقابل 1.48 مليار جنيه إيرادات خلال العام السابق.

موضوعات“راميدا” تقترح توزيع نقدي على المساهمين وزيادة رأسمالها عبر أسهم الإثابة “دايس” تضاعف أرباحها السنوية 3.7 مرة لتصل 450.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 1.43% بختام منتصف الأسبوع

وكانت وقعت شركة“العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، عددا من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الوكلاء فى دول مختلفة للتصدير، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع صادراتها إلى شرق آسيا، وأفريقيا، ومنطقة الخليج العربى.

ووقعت“راميدا” اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الفيتنامية، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها وصادراتها فى منطقة شرق آسيا.

وتُعد فيتنام سوقًا واعدةً للشركات المصرية، حيث تتمتع باقتصاد سريع النمو وقوة عاملة ماهرة وموقع استراتيجى فى قلب شرق آسيا، وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق الفيتنامية، وتعزيز حضورها فى المنطقة.

كما وقعت“راميدا” اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات السودانية، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها وصادراتها فى أفريقيا.

وتُعد السودان سوقًا واعدةً للشركات المصرية، حيث تتمتع بكثافة سكانية كبيرة واقتصاد ناشئ وموقع استراتيجى فى قلب أفريقيا، وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق السودانية، وتعزيز حضورها فى القارة.

كما نجحت“راميدا” فى الحصول على شهادة لتسجيل مصنعها من وزراة الصحة بدولة الكويت، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع صادراتها فى منطقة الخليج العربى.

وتُعد الكويت سوقًا واعدةً للشركات المصرية، حيث تتمتع باقتصاد قوى وموقع استراتيجى فى الخليج العربى، وتسعى الشركة من خلال تسجيل مصنعها فى الكويت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق الكويتية، وتعزيز حضورها فى المنطقة.

وكانت شركة“راميدا” قد حققت قفزة قياسية ونموا كبير فى مبيعاتها خلال شهر ديسمبر 2023، لتواصل الشركة بذلك أدائها القوى والمتنامى شهرا تلو الآخر، مما سينعكس بالإيجاب على نمو إيرادات الشركة ككل وسيترجم بقوة فى المؤشرات المالية للشركة.

وسجلت مبيعات شركة“راميدا” نمواً كبيراً بزيادة بلغت 89% خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بما حققته الشركة من مبيعات خلال نفس الشهر من العام السابق عليه 2022، وذلك فى مقابل مبيعات حققها السوق ككل خلال نفس الشهر بلغت نحو 38%، وهو ما يدلل على أن الشركة قادرة على الاستمرار فى تحقيق معدلات النمو على الرغم من التحديات والظروف التشغيلية المحيطة.

ومازالت شركة“راميدا” تواصل سلسلة نجاحاتها فيما يتعلق بتحقيق إيرادات قوية، بدعم من نجاح استراتيجية تحسين الأسعار ومواصلة التركيز على تعظيم القيمة من المجالات العلاجية الرئيسية، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التى حققتها المنتجات التى استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.

وكانت شركة“راميدا” قد حققت أرباحاً بلغت 196.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2023، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنقضى 2023، إلى أكثر من 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه 2022.