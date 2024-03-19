مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 1.43% بختام منتصف الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الثلاثاء، وسط مبيعات من الأجانب بلغت 388 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 28676 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6212 نقطة.

موضوعات“راميدا” تقترح توزيع نقدي على المساهمين وزيادة رأسمالها عبر أسهم الإثابة “دايس” تضاعف أرباحها السنوية 3.7 مرة لتصل 450.7 مليون جنيه “راميدا” تربح 253.2 مليون جنيه خلال 2023

كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% إلى مستوى 8957 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.95%، ليستقر عند مستوى 34742 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.97 مليار جنيه، من خلال تداول 604 مليون سهم، بتنفيذ 102 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره” بنسبة 19.99%.

وتراجعت أسعار 101 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3” بنحو 29.2%، فيما لم تتغير أسعار 51 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 222 مليون جنيه، و167 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 78.81% و6.68% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 388 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 14.51%.

ونفذ الأفراد 55.94% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 186 مليون جنيه، و54 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 5 ملايين جنيه.

فيما اقتنصت المؤسسات 44.05% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء بصافى تعاملات 35 مليون جنيه، و112 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 383 مليون جنيه.