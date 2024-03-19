مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 1.43% بختام منتصف الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الثلاثاء، وسط مبيعات من الأجانب بلغت 388 مليون جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 28676 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6212 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% إلى مستوى 8957 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.95%، ليستقر عند مستوى 34742 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.97 مليار جنيه، من خلال تداول 604 مليون سهم، بتنفيذ 102 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره” بنسبة 19.99%.
وتراجعت أسعار 101 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3” بنحو 29.2%، فيما لم تتغير أسعار 51 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 222 مليون جنيه، و167 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 78.81% و6.68% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 388 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 14.51%.
ونفذ الأفراد 55.94% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 186 مليون جنيه، و54 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 5 ملايين جنيه.
فيما اقتنصت المؤسسات 44.05% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء بصافى تعاملات 35 مليون جنيه، و112 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 383 مليون جنيه.
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