دايس تضاعف أرباحها السنوية 3.7 مرة لتصل 450.7 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة 3.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 450.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 120.8 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.43 مليار جنيه، مقابل 2.13 مليار جنيه خلال 2022.

موضوعات“راميدا” تقترح توزيع نقدي على المساهمين وزيادة رأسمالها عبر أسهم الإثابة مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 1.43% بختام منتصف الأسبوع “راميدا” تربح 253.2 مليون جنيه خلال 2023

وكانت حصلت شركة دايس للملابس الجاهزة، على قروض متوسطة الأجل من بنكي قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي.

وأوضحت الشركة، أن بنك قطر الوطني الأهلي وافق على قرض متوسط الأجل بقيمة 5 مليون دولار لمدة 6 سنوات شاملة فترة السماح والسحب.

كما قرر البنك التجاري الدولي منح قرض متوسط الأجل للشركة بقيمة 100 مليون جنيه لمدة 3 سنوات شاملة فترة السماح والسحب.

وأضافت أنه سيتم استخدام القروض الممنوحة لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة والمتمثلة في الآلات والماكينات لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة وزيادة مبيعات الشركة للتصدير والسوق المحلي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة دايس للملابس الجاهزة بشأن تعديل غرض الشركة.

ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط صناعة اكسسوارات الملابس على مختلف أنواعها من الجوارب والسوست والزراير والكباسين والاستيك والكردون وغيرها.

وتضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 616% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.