دايس تضاعف أرباحها السنوية 3.7 مرة لتصل 450.7 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة 3.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 450.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 120.8 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.43 مليار جنيه، مقابل 2.13 مليار جنيه خلال 2022.
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وكانت حصلت شركة دايس للملابس الجاهزة، على قروض متوسطة الأجل من بنكي قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي.
وأوضحت الشركة، أن بنك قطر الوطني الأهلي وافق على قرض متوسط الأجل بقيمة 5 مليون دولار لمدة 6 سنوات شاملة فترة السماح والسحب.
كما قرر البنك التجاري الدولي منح قرض متوسط الأجل للشركة بقيمة 100 مليون جنيه لمدة 3 سنوات شاملة فترة السماح والسحب.
وأضافت أنه سيتم استخدام القروض الممنوحة لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة والمتمثلة في الآلات والماكينات لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة وزيادة مبيعات الشركة للتصدير والسوق المحلي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة دايس للملابس الجاهزة بشأن تعديل غرض الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط صناعة اكسسوارات الملابس على مختلف أنواعها من الجوارب والسوست والزراير والكباسين والاستيك والكردون وغيرها.
وتضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 616% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.
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