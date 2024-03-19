راميدا تقترح توزيع نقدي على المساهمين وزيادة رأسمالها عبر أسهم الإثابة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وكذلك زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم إثابة.
ويتضمن المقترح توزيع 100 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 6.7 قرش لكل سهم.
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“دايس” تضاعف أرباحها السنوية 3.7 مرة لتصل 450.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 1.43% بختام منتصف الأسبوع “راميدا” تربح 253.2 مليون جنيه خلال 2023
واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود المرخص به بمبلغ قدره 2.112 مليون جنيه ليصبح 377.112 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم تخصص بشكل كامل لنظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.
وارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، لتصل 253.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 252.9 مليون جنيه في 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.92 مليار جنيه، مقابل 1.48 مليار جنيه إيرادات خلال العام السابق.
وكانت وقعت شركة“العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، عددا من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الوكلاء فى دول مختلفة للتصدير، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع صادراتها إلى شرق آسيا، وأفريقيا، ومنطقة الخليج العربى.
ووقعت“راميدا” اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الفيتنامية، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها وصادراتها فى منطقة شرق آسيا.
وتُعد فيتنام سوقًا واعدةً للشركات المصرية، حيث تتمتع باقتصاد سريع النمو وقوة عاملة ماهرة وموقع استراتيجى فى قلب شرق آسيا، وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق الفيتنامية، وتعزيز حضورها فى المنطقة.
كما وقعت“راميدا” اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات السودانية، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها وصادراتها فى أفريقيا.
وتُعد السودان سوقًا واعدةً للشركات المصرية، حيث تتمتع بكثافة سكانية كبيرة واقتصاد ناشئ وموقع استراتيجى فى قلب أفريقيا، وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق السودانية، وتعزيز حضورها فى القارة.
كما نجحت“راميدا” فى الحصول على شهادة لتسجيل مصنعها من وزراة الصحة بدولة الكويت، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع صادراتها فى منطقة الخليج العربى.
وتُعد الكويت سوقًا واعدةً للشركات المصرية، حيث تتمتع باقتصاد قوى وموقع استراتيجى فى الخليج العربى، وتسعى الشركة من خلال تسجيل مصنعها فى الكويت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق الكويتية، وتعزيز حضورها فى المنطقة.
وكانت شركة“راميدا” قد حققت قفزة قياسية ونموا كبير فى مبيعاتها خلال شهر ديسمبر 2023، لتواصل الشركة بذلك أدائها القوى والمتنامى شهرا تلو الآخر، مما سينعكس بالإيجاب على نمو إيرادات الشركة ككل وسيترجم بقوة فى المؤشرات المالية للشركة.
وسجلت مبيعات شركة“راميدا” نمواً كبيراً بزيادة بلغت 89% خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بما حققته الشركة من مبيعات خلال نفس الشهر من العام السابق عليه 2022، وذلك فى مقابل مبيعات حققها السوق ككل خلال نفس الشهر بلغت نحو 38%، وهو ما يدلل على أن الشركة قادرة على الاستمرار فى تحقيق معدلات النمو على الرغم من التحديات والظروف التشغيلية المحيطة.
ومازالت شركة“راميدا” تواصل سلسلة نجاحاتها فيما يتعلق بتحقيق إيرادات قوية، بدعم من نجاح استراتيجية تحسين الأسعار ومواصلة التركيز على تعظيم القيمة من المجالات العلاجية الرئيسية، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التى حققتها المنتجات التى استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.
وكانت شركة“راميدا” قد حققت أرباحاً بلغت 196.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2023، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنقضى 2023، إلى أكثر من 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه 2022.
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