صندوق النقد يتوقع استمرار النمو وتراجع التضخم في بلغاريا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد خبراء صندوق النقد الدولي مرونة الاقتصاد البلغاري في مواجهة الصدمات، وسط توقعات بمواصلة انتعاش النمو وزيادة انخفاض التضخم.

وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وقد تؤدي بعد التحديات إلى تأثر النمو وارتفاع التضخم مرة أخرى.

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ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن في السياسة المالية مع دعم تراجع التضخم وعدم الإضرار بالانتعاش ما يتطلب موقفًا ماليًا محايدًا بدلاً من ميزانية توسعية.

ولفت إلى أهمية معالجة التحديات المتشابكة كالفقر وعدم المساواة والتقارب مع متوسط دخل الاتحاد الأوروبي، وانخفاض الاستثمار والإنتاجية وتقلص عدد السكان ما يقيد النمو الاقتصادي.

رأى أن تركز الإصلاحات المالية في بلغاريا إلى التوسع لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والاجتماعية، بينما تحتاج الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز الحوكمة، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، والتعجيل بالانتقال الأخضر.

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