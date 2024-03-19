صندوق النقد يتوقع استمرار النمو وتراجع التضخم في بلغاريا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد خبراء صندوق النقد الدولي مرونة الاقتصاد البلغاري في مواجهة الصدمات، وسط توقعات بمواصلة انتعاش النمو وزيادة انخفاض التضخم.
وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وقد تؤدي بعد التحديات إلى تأثر النمو وارتفاع التضخم مرة أخرى.
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ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن في السياسة المالية مع دعم تراجع التضخم وعدم الإضرار بالانتعاش ما يتطلب موقفًا ماليًا محايدًا بدلاً من ميزانية توسعية.
ولفت إلى أهمية معالجة التحديات المتشابكة كالفقر وعدم المساواة والتقارب مع متوسط دخل الاتحاد الأوروبي، وانخفاض الاستثمار والإنتاجية وتقلص عدد السكان ما يقيد النمو الاقتصادي.
رأى أن تركز الإصلاحات المالية في بلغاريا إلى التوسع لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والاجتماعية، بينما تحتاج الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز الحوكمة، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، والتعجيل بالانتقال الأخضر.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107997015
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