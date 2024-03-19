القوى البيعية تدفع مؤشر البورصة الرئيسى أدنى مستوى 29 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) ضغطت القوى البيعية على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد انسحاب السيولة إلى أدوات الدخل الثابت ليتراجع أدنى مستوى 29 ألف نقطة بجلسة منتصف الأسبوع الجاري.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 28676 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6212 نقطة.

موضوعات“راميدا” تقترح توزيع نقدي على المساهمين وزيادة رأسمالها عبر أسهم الإثابة “دايس” تضاعف أرباحها السنوية 3.7 مرة لتصل 450.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 1.43% بختام منتصف الأسبوع

كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% إلى مستوى 8957 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.95%، ليستقر عند مستوى 34742 نقطة.

توقع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم 28500 نقطة والذى بدأ عندها فى الارتداد فى العملية التصحيحة،على أن يرتد لمستويات مقاومة 30 ألف نقطة وصولًا لمنطقة 30700 نقطة.

وأوضح أنه فى حالة الاستقرار أعلى منطقة الدعم الرئيسية عند 27 ألف نقطة هناك فرصة للارتداد واختبار مستويات مقاومة جديدة، بينما فى حال كسرها لأسفل سيتم تغيير الشكل العام قصير المدى للمؤشر لحين وضوح حجم الضغوط البيعية.

وشهد السوق قيم تداولات 3.97 مليار جنيه، من خلال تداول 604 ملايين سهم، بتنفيذ 102 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره” بنسبة 19.99%.

وتراجعت أسعار 101 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3” بنحو 28.2%، فيما لم تتغير أسعار 51 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 222 مليون جنيه، و167 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 78.81% و6.68% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 388 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 14.51%.

ورجح أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسى فى حالة الاستقرار أعلى مستوى دعم 28400 نقطة خلال جلسة غدا الأربعاء، بينما فى حال كسر المستوى لأسفل يتراجع المؤشر ليختبر منطقة دعم 27 ألف نقطة.

وأشار إلى أن التراجع نتيجة بيع المؤسسات وتخارج بعض المؤسسات المحلية لصالح أدوات الدخل الثابت مع ارتفاع عوائد أذون الخزانة، وعمليات جنى أرباح، بالإضافة إلى تراجع أحجام التداول دفع الأسهم للانخفاض.

ونفذ الأفراد 55.94% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 186 مليون جنيه، و54 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 5 ملايين جنيه.

فيما اقتنصت المؤسسات 44.05% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء بصافى تعاملات 35 مليون جنيه، و112 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 383 مليون جنيه.