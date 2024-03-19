القوى البيعية تدفع مؤشر البورصة الرئيسى أدنى مستوى 29 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ضغطت القوى البيعية على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد انسحاب السيولة إلى أدوات الدخل الثابت ليتراجع أدنى مستوى 29 ألف نقطة بجلسة منتصف الأسبوع الجاري.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 28676 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6212 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% إلى مستوى 8957 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.95%، ليستقر عند مستوى 34742 نقطة.
توقع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم 28500 نقطة والذى بدأ عندها فى الارتداد فى العملية التصحيحة،على أن يرتد لمستويات مقاومة 30 ألف نقطة وصولًا لمنطقة 30700 نقطة.
وأوضح أنه فى حالة الاستقرار أعلى منطقة الدعم الرئيسية عند 27 ألف نقطة هناك فرصة للارتداد واختبار مستويات مقاومة جديدة، بينما فى حال كسرها لأسفل سيتم تغيير الشكل العام قصير المدى للمؤشر لحين وضوح حجم الضغوط البيعية.
وشهد السوق قيم تداولات 3.97 مليار جنيه، من خلال تداول 604 ملايين سهم، بتنفيذ 102 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 52 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره” بنسبة 19.99%.
وتراجعت أسعار 101 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3” بنحو 28.2%، فيما لم تتغير أسعار 51 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 222 مليون جنيه، و167 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 78.81% و6.68% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 388 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 14.51%.
ورجح أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسى فى حالة الاستقرار أعلى مستوى دعم 28400 نقطة خلال جلسة غدا الأربعاء، بينما فى حال كسر المستوى لأسفل يتراجع المؤشر ليختبر منطقة دعم 27 ألف نقطة.
وأشار إلى أن التراجع نتيجة بيع المؤسسات وتخارج بعض المؤسسات المحلية لصالح أدوات الدخل الثابت مع ارتفاع عوائد أذون الخزانة، وعمليات جنى أرباح، بالإضافة إلى تراجع أحجام التداول دفع الأسهم للانخفاض.
ونفذ الأفراد 55.94% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 186 مليون جنيه، و54 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 5 ملايين جنيه.
فيما اقتنصت المؤسسات 44.05% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء بصافى تعاملات 35 مليون جنيه، و112 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 383 مليون جنيه.
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