أدمايوس كابيتال تستثمر فى شركة باركفيل للرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أدمايوس كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة يركز نشاطها على أفريقيا وتعمل في العديد من الأسواق السريعة النمو، عن شراكة استراتيجية مع شركة باركفيل القابضة من خلال الاستثمار في“باركفيل” المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والصحة في مصر والتي تعمل في العديد من القطاعات الفرعية ذات النمو المرتفع.
وقام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني لشركة أدمايوس كابيتال بارتنرز، في حين قامت شركة زيلا كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لشركة باركفيل المحدودة ومؤسسيها، كما قامت“أدسيرو” بدور المستشار القانوني لشركة باركفيل المحدودة ومؤسسيها.
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وفي تعليقه على هذا الاستثمار، قال مارلون تشيجويندي، الشريك الإداري لشركة أدمايوس، إن الاستثمار في باركفيل يتماشي مع استراتيجية أدمايوس للاستثمار، حيث تعد باركفيل شركة عالية الجودة للغاية، وتتمتع بقيادة ماهرة وتنمو بسرعة في أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة لشركة أدمايوس مع إمكانية مواصلة النمو القوي باعتبارنا مستثمرا يسعى لتحقيق الأثر الإيجابي، فإننا نسعى إلى الاستثمار في الشركات القادرة على تحقيق نتائج إيجابية للمساهمين بما في ذلك العملاء والموظفين.
وأضاف:“من خلال مجموعتها من المنتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة، تستطيع باركفيل تلبية احتياجات قاعدة عملائها من النساء بشكل فعال والتي تبلغ نسبة 80%”.
وقال الدكتور شريف بسيوني المؤسس المشارك لشركة باركفيل، إن شركته ستستفيد بصورة كبيرة من موارد وخبرات أدمايوس، وستزيد من قدرة الشركة على سد الثغرات في السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات شاملة للعملاء، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا.
وأضاف:“من خلال دعمهم، نحن واثقون من أننا لن نحقق أهدافنا التوسعية فحسب، بل سنتجاوزها، مما يمكننا من تحسين وضعنا الإقليمي والدولي، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز تأثيرنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.
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