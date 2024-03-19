أدمايوس كابيتال تستثمر فى شركة باركفيل للرعاية الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أدمايوس كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة يركز نشاطها على أفريقيا وتعمل في العديد من الأسواق السريعة النمو، عن شراكة استراتيجية مع شركة باركفيل القابضة من خلال الاستثمار في“باركفيل” المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والصحة في مصر والتي تعمل في العديد من القطاعات الفرعية ذات النمو المرتفع.

وقام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني لشركة أدمايوس كابيتال بارتنرز، في حين قامت شركة زيلا كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لشركة باركفيل المحدودة ومؤسسيها، كما قامت“أدسيرو” بدور المستشار القانوني لشركة باركفيل المحدودة ومؤسسيها.

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وفي تعليقه على هذا الاستثمار، قال مارلون تشيجويندي، الشريك الإداري لشركة أدمايوس، إن الاستثمار في باركفيل يتماشي مع استراتيجية أدمايوس للاستثمار، حيث تعد باركفيل شركة عالية الجودة للغاية، وتتمتع بقيادة ماهرة وتنمو بسرعة في أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة لشركة أدمايوس مع إمكانية مواصلة النمو القوي باعتبارنا مستثمرا يسعى لتحقيق الأثر الإيجابي، فإننا نسعى إلى الاستثمار في الشركات القادرة على تحقيق نتائج إيجابية للمساهمين بما في ذلك العملاء والموظفين.

وأضاف:“من خلال مجموعتها من المنتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة، تستطيع باركفيل تلبية احتياجات قاعدة عملائها من النساء بشكل فعال والتي تبلغ نسبة 80%”.

وقال الدكتور شريف بسيوني المؤسس المشارك لشركة باركفيل، إن شركته ستستفيد بصورة كبيرة من موارد وخبرات أدمايوس، وستزيد من قدرة الشركة على سد الثغرات في السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات شاملة للعملاء، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا.

وأضاف:“من خلال دعمهم، نحن واثقون من أننا لن نحقق أهدافنا التوسعية فحسب، بل سنتجاوزها، مما يمكننا من تحسين وضعنا الإقليمي والدولي، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز تأثيرنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.