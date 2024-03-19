اتفاق في الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن زعماء الكونجرس الأمريكي، رسميا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية تجنبا لاغلاق حكومي محتمل.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون – في بيان أوردته قناة“الحرة” الامريكية – إنه يأمل أن تتم إتاحة نص التشريع“في أقرب وقت ممكن”، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين”.

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وأضاف أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ بدأتا صياغة نص مشروع القانون، ليكون جاهزا للنظر من قبل مجلسي النواب والشيوخ، بكامل هيئتهما، في أقرب وقت ممكن.

كما أصدر زعيما مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل، بيانات بشأن الاتفاق. ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان خاص بأخبار الاتفاق.

وقال بايدن:“توصلنا إلى اتفاق مع قادة الكونجرس بشأن مسار المضي قدما فيما يتعلق بفواتير التمويل المتبقية للعام بأكمله”.

وأضاف:“يعمل مجلسا النواب والشيوخ الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة يمكن طرحها على البرلمان بسرعة، وسأوقعها على الفور”.

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