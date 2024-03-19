جوتيرش: تغير المناخ بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الأمم المتحدة إن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، ما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في العام 2023.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش – في تصريح أوردته قناة“الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء – من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، مما يدفع الأرض إلى حافة الهاوية، معتبراً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذها.
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وأضاف جوتيريش أن التلوث بالوقود الأحفوري يسبب فوضى مناخية غير مسبوقة .
بدورها، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة.
وأضافت:“ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر”.
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