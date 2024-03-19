جوتيرش: تغير المناخ بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الأمم المتحدة إن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، ما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في العام 2023.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش – في تصريح أوردته قناة“الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء – من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، مما يدفع الأرض إلى حافة الهاوية، معتبراً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذها.

موضوعاتاتفاق في الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها صندوق النقد يتوقع استمرار النمو وتراجع التضخم في بلغاريا الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع بريطانيا

وأضاف جوتيريش أن التلوث بالوقود الأحفوري يسبب فوضى مناخية غير مسبوقة .

بدورها، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة.

وأضافت:“ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر”.