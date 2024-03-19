قرار مريب في التوقيت والهدف.. شركات من القطاع الخاص تبتز الاعلام الفلسطيني المحلي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله - وطن للانباء انكفأت العديد من شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية عن بث إعلاناتها وخدمتها الإعلامية عبر وسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ومارست معها ابتزازا، أثار ريبة في التوقيت والهدف.

ويكسو ابتزاز بعض شركات القطاع الخاص لوسائل الاعلام، علامات الريبة حول التوقيت والهدف، خاصة في الوقت الذي تجند حكومة المستوطنين، وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في العدوان، وتلقي عليها مهمة ترويج رواية الاحتلال وتكريسها لدحض الرواية الفلسطينية وتسخر لها كل الإمكانيات المالية واللوجستية، بينما تكافح وسائل الاعلام المحلية وتخوض حرب الرواية لترسيخها والدفاع عنها وفضح العدوان وجرائمه، رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

وأثبت الصحفيون الفلسطينيون خلال العدوان عليهم علو كعبهم ومهنيتهم، وقاموا بدور اعجازي في قطاع غزة خلال العدوان، دفعوا دمهم ثمنا للحقيقة والرواية الوطنية وشيعت الصحافة الفلسطينية أكثر من 130 صحفي في غزة، وهذا الأمر يتجسد في الضفة الغربية أيضا التي تشهد حربا منذ 3 سنوات، يتخللها اجتياحات واقتحامات وعمليات اغتيال يوميا، تجندت وسائل الاعلام المحلية على مدار الساعة لمواكبة تلك الاعتداءات، ودفعت ثمنا لذلك من خلال الاعتداء على طواقمها الصحفية واعتقالها.

تكابد وسائل الاعلام المحلية الصعاب للبقاء على قيد الحياة، وهي اذ تعتمد على بعض الإعلانات والرعايات من شركات القطاع الخاص من اجل الاستمرارية في رسالتها ومهمتها، فإن ذلك لا يكون منة او صدقة، بل واجب على تلك الشركات، خاصة إذا ما تحدثنا عن ظروف استثنائية كالتي نمر بها في فلسطين، والتي تشكل وسائل الاعلام المحلية رأس الحربة في فضحها والدفاع عن الرواية الفلسطينية.

وإذا كانت تلك شركات القطاع الخاص تحب ان تصف نفسها بشركات "الاقتصاد الوطني" فإن ذلك يلقي على عاتقها مسؤوليات عدة، بالطبع ليس من بينها ابتزاز وسائل الاعلام المحلية التي تقاتل على الرواية والمعلومة والحقيقة، بل دعمها وتمتينها، في ظل هذه الظروف.

وقبل الحرب على غزة، لم تكن دوائر العلاقات العامة في العديد من شركات القطاع الخاص تتوقف عن إرسال البيانات الصحفية وأخبار العلاقات العامة لوسائل الاعلام والتودد اليها لنشرها على منصاتها، كما لم تكن تتردد في دعوة وسائل الاعلام لتغطية فعالياتها، بينما اليوم تدير تلك الشركات ظهرها لوسائل الاعلام وتمارس معها ابتزاز معيب.

وتضع شركات القطاع الخاص على رأس أولوياتها هدفين، أولهما تحقيق الربح الكثير، وهذا يتحقق لها بشكل دائم رغم الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، ففي الوقت الذي تتحدث فيه الإحصائيات عن ارتفاع مستوى البطالة ومعدلات الفقر، وأزمات مالية متلاحقة، نجد تلك الشركات تحقق أرباحا كبيرة تزداد كل عام، وفق ما تظهره بيانات الافصاح المالي التي تعلن عنها الشركات.

أما الأولوية الثانية لديها هي خلق سمعة جيدة لها في الشارع، وبصورة أخرى تعزيز الجانب الإعلاني والدعائي لها، وهذا ما تسعى اليه من خلال اختبائها خلف ما تسمى "المسؤولية الاجتماعية" والتي غالبا ما تخصص لها هذه الشركات مبالغ مالية محدودة، تصرفها في مجالات تكون محدودة الأثر والتأثير والمنفعة، لكنها تعمل على إبراز ذلك والترويج له وتضخيمه في الاعلام.

وضمن هذا السياق، بدأت الماكينة الإعلامية للعديد من تلك الشركات تضخيم بعض فعالياتها او تبرعاتها لقطاع غزة، وكأن ما تقدمه من مساعدات للقطاع مهما كان محدودا بحاجة الى عرس تصوير واعلام وإعلان، وكان الهدف المراد من ذلك هو الحصول على بضعة صور او مقطع مصور لبضعة ثواني لتلك الدعاية، علما ان قطاع غزة بحاجة الى دعم أضعاف مضاعفة لما تقدمه بعض تلك الشركات، والتي كانت دوما تصرخ وتستغيث وتدعو الى دعمها كونها تمثل الاقتصاد الوطني، وبالتالي الأولى بها ان تتوقف ولو لعام واحد عن تكديس الملايين.

تحقق شركات القطاع الخاص أرباح مهولة وغير مسبوقة كل عام، لكنها تكتفي بإصدار بيانات خجولة عن تلك الأرباح، بينما شركات أخرى لا تصدر أي بيانات او معلومات، ومصدر تلك الأرباح هي جيب المواطن الفلسطيني، الذي بات عليه مواجهة حيتان من كل نوع ولون في السوق، الكل يريد نهش بعض ما لديه من مال، دون محاسبة ورقابة رسمية، اذ يبدو ان بعض شرائح القطاع الخاص التي طالما كانت تدعم الحكومة وقت ازماتها، قد حصلت لتفويض للقيام بما تريده بحق المواطن دون حسيب ورقيب، وهذا ما أشارت اليه العديد من مؤسسات المجتمع المدني في تقاريرها من أن المواطن ترك لجشع العديد من القطاعات والشركات الخاصة.

وأخيرا، ان ما تمارسه بعض شركات القطاع الخاص من ابتزاز لوسائل الاعلام المحلية ليس مقبولا، ولن يكون يوما مقبولا أبدا، فاليوم إذا كانت تلك الشركات تبحث عن تعظيم أرباحها، وتسويق نفسها، فان وسائل الاعلام تدفع من دم صحفييها واعمارهم ثمنا، في حرب الرواية التي تخوضها، وإذا كان الوطن شعارا اختارته بعض تلك الشركات، فأن الإعلام الفلسطيني يمارس الوطنية ويؤدي واجباتها وفروضها وسيبقى للأبد، وإذا كان الرصاص والإغلاق والاعتقال فشل في تطويع الاعلام فإن المؤكد ان الابتزاز الممارس لن ينجح وسوف يسقط سقوطا مدويا، ولذلك فإن المطلوب حاليا هو توقف تلك الشركات عن ابتزاز وسائل الاعلام المحلية، وعدم خلق معارك جانبية في هذا التوقيت كونها لا تخدم أحدا سوى من يرغب بتغييب الإعلام الفلسطيني، وتوقف تلك الشركات عن المساهمة في تصفية وسائل الإعلام المحلية واندثارها، وتحمل مسؤولية اختفائها.