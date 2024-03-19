جامعة فلسطين الأهلية تستقبل طلبة قطاع غزةلاستكمال تعليمهم الجامعي عن بُعد

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / في خطوة تعكس مسؤوليتها الوطنية وتضامنها مع طلبة قطاع غزة، أعلنت جامعة فلسطين الأهلية في مدينة بيت لحم عن بدء عملية التعليم لطلبة قطاع غزة لاستكمال تعليمهم الجامعي بصورة إلكترونية كطلبة زائرين.
وفي إعلان رسمي، أكدت الجامعة على أهمية هذه الخطوةالتي تأتي في إطار دعم الطلبة الفلسطينيين في ظل الظروفالصعبة التي يمر بها القطاع جراء العدوان الهمجي المستمر.
تحرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندةللطلبة من قطاع غزة، مؤكدة على عدم تحميلهم أية تكاليفمالية خلال فترة دراستهم بصفة زائرين، كما ستوفر لهمالتسهيلات اللازمة لضمان تجربة تعليمية ناجحة.
تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار جهود وزارة التعليم العاليوالبحث العلمي الفلسطينية لاستئناف العملية التعليمية فيالمؤسسات الجامعية بقطاع غزة، بهدف دعم الطلبةومساعدتهم في مواصلة تعليمهم الجامعي وتحقيق أهدافهمالأكاديمية.
تشير الجامعة إلى أن هذه المبادرة ليست إلا بداية، مع التطلعإلى استمرار دعم ومساندة طلبة القطاع، على أمل أن يتسنىلهم العودة إلى جامعاتهم في القريب العاجل، وأن تكون تلكالفترة محطة مثمرة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
ومن جانبه صرح رئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير، " ان الجامعة باشرت في عملية التعليم عن بعد لطلبة قطاع غزة، حيث تمكن طلبة القطاع من حضور المحاضرات الالكترونية مع باقي زملائهم من المناطق المختلفة ضمنالتخصصات التى تقدمها الجامعة، مضيفاً اننا ندرك أنالتعليم هو السلاح الأقوى والأكثر فعالية في بناء مجتمع قويومتطور. ومن هنا، نحن نعتبر أن استقبال طلبة قطاع غزةوتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي هو ليس فقط واجبوطني وإنساني، بل هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعيةوالأخلاقية".
واضاف الزير "نحن نؤمن بأن الشباب هم مستقبل وطننا،ولذلك فإن تمكينهم ومنحهم فرصة التعليم العالي هو استثمارلمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لفلسطين. لذلك، نحرص علىتوفير بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تمكن الطلبة من تطويرمهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديميةوالمهنية".
كما واشار الزير" إننا نسعى جاهدين لتعزيز قيم الوطنيةوالانتماء لدى طلبتنا، ونعمل على توجيههم نحو العمل الجادوالمساهمة الفعّالة في بناء وطننا الحبيب. إن تحقيق النجاحالأكاديمي للطلبة من قطاع غزة ليس فقط أمرًا مهمًا لهمشخصيًا، بل هو أيضًا مسألة وطنية تهمنا جميعًا كأعضاء فيمجتمع واحد، نسعى جميعًا لتحقيق تطلعاتنا المشتركة في بناءمستقبل واعد ومزدهر لفلسطين وشعبها المخلص."
MENAFN19032024000205011050ID1107997003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.