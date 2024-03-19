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جامعة فلسطين الأهلية تستقبل طلبة قطاع غزةلاستكمال تعليمهم الجامعي عن بُعد

3/19/2024 2:22:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / في خطوة تعكس مسؤوليتها الوطنية وتضامنها مع طلبة قطاع غزة، أعلنت جامعة فلسطين الأهلية في مدينة بيت لحم عن بدء عملية التعليم لطلبة قطاع غزة لاستكمال تعليمهم الجامعي بصورة إلكترونية كطلبة زائرين.

وفي إعلان رسمي، أكدت الجامعة على أهمية هذه الخطوةالتي تأتي في إطار دعم الطلبة الفلسطينيين في ظل الظروفالصعبة التي يمر بها القطاع جراء العدوان الهمجي المستمر.

تحرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندةللطلبة من قطاع غزة، مؤكدة على عدم تحميلهم أية تكاليفمالية خلال فترة دراستهم بصفة زائرين، كما ستوفر لهمالتسهيلات اللازمة لضمان تجربة تعليمية ناجحة.

تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار جهود وزارة التعليم العاليوالبحث العلمي الفلسطينية لاستئناف العملية التعليمية فيالمؤسسات الجامعية بقطاع غزة، بهدف دعم الطلبةومساعدتهم في مواصلة تعليمهم الجامعي وتحقيق أهدافهمالأكاديمية.

تشير الجامعة إلى أن هذه المبادرة ليست إلا بداية، مع التطلعإلى استمرار دعم ومساندة طلبة القطاع، على أمل أن يتسنىلهم العودة إلى جامعاتهم في القريب العاجل، وأن تكون تلكالفترة محطة مثمرة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

ومن جانبه صرح رئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير، " ان الجامعة باشرت في عملية التعليم عن بعد لطلبة قطاع غزة، حيث تمكن طلبة القطاع من حضور المحاضرات الالكترونية مع باقي زملائهم من المناطق المختلفة ضمنالتخصصات التى تقدمها الجامعة، مضيفاً اننا ندرك أنالتعليم هو السلاح الأقوى والأكثر فعالية في بناء مجتمع قويومتطور. ومن هنا، نحن نعتبر أن استقبال طلبة قطاع غزةوتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي هو ليس فقط واجبوطني وإنساني، بل هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعيةوالأخلاقية".

واضاف الزير "نحن نؤمن بأن الشباب هم مستقبل وطننا،ولذلك فإن تمكينهم ومنحهم فرصة التعليم العالي هو استثمارلمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لفلسطين. لذلك، نحرص علىتوفير بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تمكن الطلبة من تطويرمهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديميةوالمهنية".

كما واشار الزير" إننا نسعى جاهدين لتعزيز قيم الوطنيةوالانتماء لدى طلبتنا، ونعمل على توجيههم نحو العمل الجادوالمساهمة الفعّالة في بناء وطننا الحبيب. إن تحقيق النجاحالأكاديمي للطلبة من قطاع غزة ليس فقط أمرًا مهمًا لهمشخصيًا، بل هو أيضًا مسألة وطنية تهمنا جميعًا كأعضاء فيمجتمع واحد، نسعى جميعًا لتحقيق تطلعاتنا المشتركة في بناءمستقبل واعد ومزدهر لفلسطين وشعبها المخلص."



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