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بيتك يجدد الشراكة مع مبادرة الكويت تبرمج

3/19/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد بيت التمويل الكويتي (بيتك) الشراكة الاستراتيجية مع مبادرة «الكويت تبرمج» في نسخته الرابعة، والتي تأتي في إطار استراتيجية «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التحول الرقمي والابتكار، وإثراء المعرفة في التكنولوجيا ودعم مواهب الشباب تماشيا مع استراتيجية الاستدامة للبنك.
وخلال كلمته في مؤتمر الاعلان عن انطلاق مبادرة «الكويت تبرمج» بنسختها الرابعة لعام 2024، قال نائب المدير العام العلاقات العامة والإعلام في «بيتك» يوسف الرويح «نفخر في «بيتك» بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية كودد لتطوير أساسيات البرمجة ودعم الابتكار التكنولوجي، والذي نطمح من خلاله إلى دعم الشباب الكويتي والمساهمة في توفير أفضل السبل التعليمية لهم في مجال البرمجة».
وأكد الرويح أن «بيتك» حريص على مواصلة تعزيز دوره كنموذج يحتذى في المسؤولية المجتمعية ودعم الابتكار على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وترسيخ مكانته المرموقة في المجتمع كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا. ولفت إلى ان هذه الشراكات تعزز دور «بيتك» في المبادرات الوطنية الرامية إلى تأسيس جيل قادر على بناء وتطوير المجتمع مستقبلا، خصوصا أن الحاضر والمستقبل للتطبيقات التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من وسائل وأدوات التكنولوجيا باتت ضرورة وليست خيارا في كل مناحي الحياة.
وذكر انه من خلال مبادرات التعاون السابقة مع أكاديمية CODED والمؤسسات الأخرى، سعى «بيتك» إلى أن تكون مساهماته المجتمعية هادفة وشاملة ومتماشية مع المجتمع والتوجهات العالمية وأن تكون ذات قيمة مضافة وأثرا ايجابيا على المجتمع بكل شرائحه لاسيما في دعم الشباب والمبتكرين والطلبة.
وأوضح الرويح ان لـ «بيتك» سجلا حافلا في المساهمات التي تعنى بدعم الابتكار والتطور التكنولوجي كان آخرها المشاركة في أكبر مسابقة للأمن السيبراني في الكويت «هاكاثون الكويت» التي أقيمت بجامعة الكويت، برعاية «بيتك» وبتنظيم من أكاديمية «كودد»، وبالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
وفي الختام، تقدم الرويح بالشكر إلى جميع الحضور، مؤكدا على أهمية مواصلة تركيز «بيتك» جهوده نحو إبرام الشراكات الاستراتيجية ودعم مشاريع التكنولوجيا والبرمجة وريادة الأعمال والتطبيقات المختلفة للشباب الكويتي، والتي تثمر نجاحات لافتة.


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